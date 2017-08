”Premierul României are o gândire primitivă”

Senatorul USR Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii în Guvernul Cioloş, l-a acuzat miercuri pe prim-ministrul Mihai Tudose că dă dovadă de o gândire primitivă, de tip ceauşist, atunci când solicită retragerea dosarului Roşia Montană de la UNESCO, precizând că înscrierea sitului în patrimoniul mondial nu înseamnă sistarea exploatărilor aurifere.

”Am avut un sentiment de halucinaţie când am văzut declaraţiile premierului Tudose, care ne-a acuzat că noi am văzut o libelulă acolo la Roşia Montană şi că, dacă am fi lăsat libelula în ţară, ar fi putut să vină nişte domni să declare că libelula a murit şi că nu a lăsat urmaşi, că au fost câţiva tehnocraţi care au dus libelula la Paris, la UNESCO, şi de acolo e mai greu să o scoatem. Acestea au fost declaraţiile premierului Tudose (…) Faptul că premierul României consideră că libelula ar trebui adusă înapoi în ţară pentru a fi omorâtă aici şi petru a nu mai lăsa urmaşi mi se pare o gândire primitivă, de tip comunist, de tip ceauşist, în sensul în care în ţară ne permitem să facem lucruri pe care în străinătate nu le putem recunoaşte”, a declarat Vlad Alexandrescu în cadrul unei conferinţe de presă la Parlament.

Senatorul USR a precizat că Roşia Montană a fost integrată listei monumentelor istorice de categorie A din decembrie 2015, iar ulterior, în calitatea sa de ministru al Culturii, a înaintat acest dosar pe lista indicativă pentru UNESCO. El a adăugat că succesoarea sa la minister, Corina Şuteu, tot în guvernarea Cioloş, a fost cea care a depus dosarul în 5 ianuarie 2017, care a beneficiat de o întreagă susţinere internaţională.

”Mi se pare halucinant ca un partid care apără identitatea României – ministerul Culturii şi identităţii naţionale – să trateze patrimoniul cultural minier de la Roşia Montană în termenii unei libelule. Cred că are să rămână porecla acestui premier – premierul libelulă. Libelula rimează cu celula şi cred că probabil această libelulă e făcută să zboare ca să uităm practic această reformă, această deviaţie a Justiţiei care ar trebui să-i scape de celulă pe cei îndrituiţi să ajungă acolo (…) Această declaraţie aduce România cu 20 de ani înapoi şi în calitate de fost ministru al Culturii şi de senator USR mă simt dator să avetizez opinia publică că este un derapaj de discurs şi de gândire foarte periculoase care afectează credibilitatea României”, a mai spus senatorul USR.

Alexandrescu a explicat că, dacă România ar retrage acum dosarul Roşia Montană de pe lista UNESCO, ţara noastră şi-ar pierde orice credibiliate. El a mai spus că Guvernul Tudose se teme de fapt de monitorizarea atentă la nivel internaţional

”A asocia clasarea UNESCO cu imposibilitatea exploatării aurifere este o minciună. Clasarea UNESCO nu aduce un grad legal suplimentar de protecţie, ci doar monitorizează protecţia pe care, legal, autorităţile române sunt obligate să o dea patrimoniului istoric (…) Exploatări aurifere la Roşia Montană s-au făcut de acum 2000 de ani, nu trebuie să aştepte Guvernu Tudose. O exploatare cu cianuri care ar distruge complet patrimoniul ar fi imposibilă”, a conchis Alexandrescu.

Premierul Mihai Tudose a declarat marţi că nu crede că statul român va pierde în procesul cu Gabriel Resources, care cere despagubiri de 4,4 miliarde dolari pentru nedemararea proiectului exploatării aurifere de la Roşia Montană şi a acuzat Guvernul Cioloş că în ultimele zile de mandat a înaintat actele necesare către UNESCO pentru a declara toată zona arie protejată natural, motiv pentru care nu se vor mai putea face exploatări de zăcâminte acolo în cazul în care UNESCO va finaliza procedura de declarare ca arie protejată natural.

„Eu nu cred că vom pierde (procesul cu Gariel Resources - n. red.) (...) Ei invocă foarte multe investiţii făcute, dar investiţiile le-au făcut în: salvăm patrimoniul de acolo, au mai făcut o biserică, au plătit nişte oameni. Ei au tras acum linie, au adunat toate acele cheltuieli şi au zis: uite cât am investit noi. Stai puţin că tu ai spus că investeşti în mining, în săpat după aur, nu în spoturi la TV, nu în drumuri, nu în muzee (...) Una e să sapi şi alta e să-ţi dăm voie să faci orice. Ei, chiar orice nu merge”, a declarat Mihai Tudose la România TV.

Tudose a spus că fostul premier Dacian Cioloş ar trebui să dea explicaţii cu privire la decizia de a cere la UNESCO declararea zonei Roşia Montană ca arie protejată natural.

„Poate îl întrebaţi şi pe domnul Cioloş de ce în ianuarie, înainte să plece, în ultimele zile, toată zona a declarat-o arie protejată natural şi a trimis hârtiile pe la UNESCO. Adică nu mai sapi o gropiţă acolo nici să sapi după râme, că e arie protejată, lucru care probabil că va conta la acel arbitraj. De ce a făcut-o nu ştiu, dar probabil că va trebui să răspundă dânsul (...) El era şeful la tribul acela de tehnocraţi, ăla deştept care ne tot dă lecţi acum. Să spună că habar nu a avut, lucru pe care tind să îl cred, pentru că nu prea ştia ce se întâmplă pe acolo, dar întrebăm atunci pe celebrul ministru al Mediului (...) Pe 4 ianuarie, în guvernarea îngrozitor de foarte tehnocrată s-a întâmplat acest lucru. Era încă guvernul Cioloş pe aici prin clădire”, a mai spus şeful Executivului.

El a susţinut că că România nu va mai putea exploata resursele minerale de la Roşia Montană dacă această zonă va fi declarată arie protejată, precizând că anularea la UNESCO a procedurii iniţiate de către Guvernul Cioloş este greu de realizat.

„E greu până te acceptă, dar după ce te-au acceptat, e aproape imposibil să te retragi. Vom încerca să retragem, să scriem că nu ne mai menţinem punctul de vedere, punându-ne într-o situaţie absolut ciudată faţă de organele internaţionale de profil. Dacă lucrurile rămân definitive, s-a închis. Acolo sunt zăcămintele noastre. Putea să o declare protejată pe la noi prin casă, iar noi o protejam, noi o deprotejam – puteam să spunem că acolo trăieşte ultima specie de libelulă şi apoi constatam că libelula nu mai e şi nu a lăsat moştenitori. Nu cred în coincidenţe”, a conchis Tudose.