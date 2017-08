Primărița a aflat din presă ce vrea să facă cu bugetul

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a cerut retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de rectificare a bugetului pentru 2017.

Firea a dat vina pe subordonați, care nu ar fi informat-o cu privire la anumite iniţiative. Cele mai grave măsuri se referă la tăierea fondurilor pentru lucrările de la Pasajul Ciurel şi creşterea bugetului pentru statui.

„Pentru că aparatul de specialitate nu m-a informat în legătură cu câteva iniţiative pe care le-au avut, mai exact, direcţia care se ocupă de acest proiect, şi pentru că am dorit să adaug şi alte puncte şi nu a fost timp suficient. În prima şedinţă din septembrie vom veni cu un proiect de rectificare complet şi asupra căruia să îşi dea acordul şi primaru general. Eu am lipsit câteva zile şi am aflat din presă anumite aspecte şi nu am fost de acord. Cel mai la îndemână a fost să retragem proeictul de rectificare”, a declarat Gabriela Firea în fața Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Dovada că nu spune adevărul este că nu a anunțat nicio demitere, știut fiind că Firea nu suportă să fie acuzată de fapte reprobabile.

Printre alte ”năzbâtii” ale primăriței introduse în rectificarea bugetară retrasă de pe ordinea de zi se numără:

tăierea a 19 milioane lei de la Străpungerea Ciurel – A1,

tăierea a 19 milioane lei de la consolidarea clădirii de pe bd. Elisabeta 29-31, sediul Primăriei Sectorului 5,

tăierea a 4 milioane lei de la ASPA,

tăierea a 5,4 milioane lei de la construcţia noii săli polivalente

tăierea a 3,7 milioane lei de la învăţâmant.



Rectificare pozitivă ar fi urmat să se producă pentru:

4 statui- 15 milioane de lei

Pasajul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu- 8,7 milioane lei,

Poliţia locală pentru achiziţia a 12 maşini de topit zăpada-13,6 milioane lei,

Clubul Sportiv al Municipiului Bucureşti-10 milioane de lei,

Spitalul Carol Davila-13 milioane de lei

Spitalul Obregia-8,3 milioane de lei

RATB pentru aparate de aer condiționat-13 milioane de lei.