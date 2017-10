Procurorii, luați la întrebări după ce au sunat-o pe fiica lui Iorga

Inspecția Judiciară s-a autosesizat și a deschis un dosar, după ce procuroarea DNA Mihaiela Iorga Moraru a afirmat, luni seara, că un magistrat de la DNA Ploiești a sunat-o pe fiica ei la școală, dar și pe mama sa pentru a încerca să vorbească cu ea.



Inspecția Judiciară s-a autosesizat în urma declarațiilor făcute de Mihaela Iorga Moraru și urmează să fie făcute verificări cu privire la o posibilă abatere disciplinară, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții instituției.



Procurorul Mihaela Iorga a declarat, luni, că un procuror de la DNA Ploiești a sunat-o pe fiica sa la școală, dar și pe mama sa pentru a încerca să vorbească cu ea, Iorga precizând că a cerut audiență la ministrul Justiției și că va sesiza Inspecția Judiciară în acest caz.



„Copilul meu are 16 ani, este elevă în clasa a X-a. Practic, s-a prezentat de la DNA Ploiești și i-a spus că dorește să vorbească cu mama, fiica mea i-a comunicat că este la școală, este în ora de curs și a spus «Bine, o să o contactez pe mama». Pe site-ul DNA, pe outlook-ul intern există o listă cu toate telefoanele utilizate de procurorii din cadrul DNA și ofițerii de poliție. În ceea ce mă privește pe mine, era menționat atât numărul de serviciu cât și numărul meu personal, telefon pe care nu l-am schimbat de când sunt la DNA. Am avut un apel pierdut și am sunat imediat înapoi. În primă fază mi-a spus că trebuie să mă prezint miercuri la DNA Ploiești pentru a fi audiată, i-am spus că sunt în concediu medical și că practic, după o operație, îmi e imposibil să merg la DNA, au spus că va reveni cu un telefon.

Tot dumneaei m-a întrebat unde mă aflu, dacă sunt la domiciliu, i-am răspuns că da, după care mi-a zis «bine, o să vă mai contactez». Am stat, m-am gândit că există posibilitatea să se intervină cu un mandat de aducere și să-mi supun copilul unor traume, am luat legătura cu doamna procuror și i-am spus că voi veni miercuri la ora 11.00, DNA Ploiești”, a declarat Mihaela Iorga, la Antena 3.



Procuroarea Mihaiela Moraru Iorga poate reveni pe funcția pe care o avea la Direcția Națională Anticorupție (DNA), în urma unei decizii a Curții de Apel București.



Întrebată dacă ar mai lucra cu actualul procuror șef al DNA după ce Laura Codruța Kovesi a cerut revocarea ei din DNA, Mihaiela Iorga a precizat : „Dacă mă gândesc la familia mea, nu. Dacă ar fi ceea ce mi-a plăcut întotdeauna să fac, aș opta să lucrez în DNA.

În momentul de față, având în vedere că am amândoi copiii cu probleme din cauza acestei situații, nu știu care va fi alegerea. Un copil e speriat, celălalt, pe fondul discuțiilor, are febra și probabil a făcut un atac de panică”.

Procurorul șef al DNA a cerut revocarea Mihaelei Moraru Iorga pentru că „nu a înregistrat un denunț în conformitate cu dispozițiile legale și nu l-a prezentat spre repartizare procurorului șef al Secției din care făcea parte. Neprezentarea denunțului a avut drept consecință imposibilitatea aplicării unor dispoziții procesual penale în raport cu persoane cercetate”. Mai exact, este vorba despre un denunț pe care procurorul l-ar fi primit prin intermediul aplicației whatsapp.