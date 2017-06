Prototip pentru călătoria pe Marte

NASA a prezentat, recent, vehiculul care ar putea transporta primii oameni pe planeta Marte, în cadrul călătoriei Mars One, ce va avea loc în 2023, informează AutomobileMag.com.

Generații succesive de vehicule robotizate au demonstrat că suprafața Planetei Roșii poate fi explorată pe durate mari de timp, iar defecțiunile tehnice au fost minore. Adaptarea unui automobil capabil să transporte oameni în condiții de relativă siguranță prezintă cu totul alte provocări.

Presiunea atmosferică aproape de zero, temperatura sub -100 grade Celsius pe timpul nopții, terenul accidentat și extrem de prăfuit, expunerea la radiații ce pot atinge un nivel letal în câteva secunde și lumina solară ca unică sursă de energie, toate acestea reprezintă provocări ce trebuie depășite înainte de a încerca o misiune de explorare cu echipaj uman a planetei Marte. De altfel, un vehicul de transport trebuie să fie și un veritabil laborator mobil, echipat cu un întreg arsenal de senzori și echipamente de analiză, utile unui explorator spațial.

Vehiculul este alimentat de un acumulator de 700 de volți, iar primul prototip, prezentat la Kennedy Space Center, din Florida, seamănă mai degrabă cu un vehicul din filmele SF. Acesta este echipat cu o armură menită să îi protejeze pe cei din interior de radiații și de impactul cu meteoriți. Mijlocul de transport servește și drept platformă de testare pentru tehnologii, ce ar putea folosi mai târziu. Acesta folosește roți articulate care nu necesită umflare și sistem de navigare GPS pentru orientare. Următorul prototip urmează să fie dezvăluit în 2020 și, potrivit zvonurilor, va fi adus la un stadiu mai apropiat de cerințele unui vehicul de explorare destinat planetei Marte.

Mars One este un proiect de o amploare nemaivăzută și are ca scop colonizarea Planetei Roșii pe parcursul a câțiva ani. Călătoria se preconizează că va începe în anul 2023. Proiectul a fost lansat de olandezul Bas Lansdorp, cofondator şi preşedinte al companiei cu acelaşi nume, care are ca scop trimiterea, în 2024, a unui echipaj format din câțiva voluntari pentru colonizarea planetei Marte, după o călătorie care ar dura şapte luni, fără posibilitatea de a reveni pe Terra. Călătoria spre Marte, care se află la o distanţă de circa 64,3 milioane de kilometri de Terra, în funcţie de poziţionarea pe orbită, durează aproximativ 200 de zile. Bugetul alocat misiunii însumează aproximativ 6 miliarde de dolari.

Finanțarea proiectului se dorește a fi făcută prin intermediul unui reality-show TV, în cadrul căruia vor fi aleşi cei 24 participanţi şi în care se va prezenta pregătirea acestora. Potrivit site-ului oficial NASA, echipaje de patru astronauţi vor fi lansate spre Marte din doi în doi ani, începând din 2024. Peste 200.000 de persoane din 140 de ţări s-au oferit voluntare pentru a face parte din proiect, care este privit de foarte mulţi oameni cu scepticism, dar beneficiază de suportul laureatului olandez al Premiului Nobel pentru Fizică din 1999, Gerard ’t Hooft.