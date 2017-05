Șoc în dosarul ”Mitică Dragomir - RCS&RDS”

Fostul șef al Ligii Profesioniste de fotbal, Dumitru Dragomir, și foștii șefi ai companiei RCS&RDS sunt urmăriți penal într-un dosar privind atribuirea drepturilor de televizare ale meciurilor din Liga I. Dumitru Dragomir a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit unui comunicat al DNA, Dumitru Dragomir este acuzat de luare de mită și de complicitate la spălare de bani după ce ar fi pretins 3.5 milioane de euro din care ar fi primit 3.1 milioane de euro din partea șefilor companiei RCS&RDS, Ioan Bendei și Alexandru Oprea sub forma unui contract de asociere între firma care controla salonul de nunți și de botezuri a lui Dragomir și societatea de cablu.

Și fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan Dragomir, este urmărit penal.

Decizia DNA vine în momentul în care compania RCS RDS se pregătea să fie listată pe bursă.

Dosarul ”Mitică Dragomir - RCS RDS”

Pe 31 mai 2013, Garda Financiara a trimis la DNA o sesizare penala in ceea ce-i priveste pe Florin Bogdan Badita, administrator la societatea SC Bodu SRL a lui Dumitru Dragomir, Bogdan Dumitru Dragomir, fiul lui Dumitru Dragomir si administrator al SC Bodu SRL, Dumitru Dragomir, proprietarul SC Bodu SRL si fost presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, si Ioan Bendei, administrator al SC RCS/RDS SA. Sesizarea privea posibile fapte de evaziune fiscala, spalare de bani si folosirea cu rea credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect. Adica niste infractiuni pe care le-a intalnit de nenumarate ori in dosarele DNA, scria Luju.ro.

Dosarul s-a plimbat aproape peste patru ani intre Sectiile DNA, Parchetul Tribunalului Bucuresti si Politia Capitalei. Nici pana acum nu s-a depasit faza urmaririi penale cu privire la fapta. Coincidenta: de la RCS RDS a luat bani fostul sot al sefei DNA, Eduard Kovesi, iar coordonatorul de marketing al companiei este Florin Nemes, cu care Laura Kovesi ar avea o relatie amoroasa.

Fostul administrator RCS RDS. Ioan Bendei, a dispărut din prim-plan după scandalul în care a fost acuzat că i-ar fi dat şpagă lui Dumitru Dragomir pentru drepturile de televizare.

Ei bine, acum DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 05 mai 2017, față de: DUMITRU DRAGOMIR la data faptelor președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită și complicitate la spălare de bani; BENDEI IOAN, la data faptelor administrator al unei companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani; OPREA ALEXANDRU, la data faptei, directorul general și președintele consiliului de administrație al aceleiași companii de televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la dare de mită; DINEI MIHAI, la data faptelor, coordonatorul activității juridice a aceleiași companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la dare de mită și complicitate la spălare de bani; BĂDIȚĂ FLORIN-BOGDAN, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la luare de mită și spălare de bani; BOGDAN-DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor, asociat unic al aceleiași societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la luare de mită și complicitate la spălare de bani.

Comunicatul DNA

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie 2009 - mai 2011, inculpatul Dumitru Dragomir, în calitate de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (L.P.F.), a pretins suma de 3,5 milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la suspectul Bendei Ioan, administrator al unei companii de televiziune prin cablu, în scopul atât de a îndeplini cât și de a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle sale de serviciu precum și de a îndeplini acte contrare acestora.

Banii respectivi, au fost pretinși și primiți de inculpatul Dumitru Dragomir în contextul executării, în perioada respectivă, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din LIGA 1, încheiat la data de 08.04.2008 între L.P.F. și consorțiul constituit din două societăți comerciale, printre care și societatea administrată de suspectul Bendei Ioan.

Această sumă de bani a fost disimulată ulterior, sub forma unor plăți făcute în cadrul unui contract de asociere în participațiune încheiat între o firmă controlată de inculpatul Dumitru Dragomir și compania de televiziune prin cablu.

Concret:

În cursul anului 2008, la nivelul L.P.F. s-a organizat o licitație având ca obiect cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din cadrul competiției Liga I „PARTENER”, în sezoanele competiționale 2008-2009, 2009-2010 și 2010-2011.

În urma desfășurării licitației cu strigare, consorțiul de firme menționat anterior a fost declarat câștigător, prețul de adjudecare fiind de 101.150.000 euro (inclusiv TVA).

În cursul anului 2009, în contextul crizei economice, asocierea de firme a solicitat L.P.F. acordarea unor condiții contractuale mai avantajoase.

În aceste împrejurări, inculpatul Dumitru Dragomir, urmărindu-și interesul personal, întrevăzut din iminenta neîndeplinire a obligațiilor contractuale ale consorțiului, a solicitat reprezentanților companiei de televiziune prin cablu să intre într-un parteneriat de afaceri cu o firmă pe care acesta o controla.

Prin urmare, pentru a-l determina pe inculpatul Dumitru Dragomir să susțină interesele companiei de televiziune prin cablu la nivelul L.P.F., în legătură cu executarea contractului de cesiune a drepturilor de televizare, la data de 15.08.2009, între societatea controlată de președintele L.P.F., reprezentată de suspectul Bădiță Florin-Bogdan și compania administrată de suspectul Bendei Ioan s-a încheiat un contract de asociere în participațiune.

Conținutul contractului a fost anume conceput de părți astfel încât să creeze aparența unei asocieri tipice și să mascheze cât mai bine voința lor reală internă, aceea de a da, respectiv de a lua mită.

În baza acestui contract, în perioada 18.08.2009 - 10.05.2011, compania de televiziune prin cablu a plătit societății respective, în 27 de tranșe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei).

În perioada 2015-2016, părțile implicate în încheierea contractului de asociere în participațiune, au acționat pentru „spălarea” și „curățarea” sa de caracterul infracțional, în scopul disimulării originii ilicite a acestuia.

Astfel, au fost încheiate mai multe contracte, părțile preocupându-se exclusiv să confere contractului de asociere în participațiune un caracter licit, în special în privința sumei de 3.100.000 euro, plătită în condițiile de mai sus.

Aceste operațiuni, care s-au derulat până în anul 2016, au condus în final la cumpărarea de către compania de televiziune prin cablu a afacerii care a stat la baza contractului de asociere.

De menționat este faptul că, în acest demers infracțional au fost implicate și celelalte persoane suspecte care au cunoscut detaliile acestui „parteneriat”, au redactat și au semnat diverse documente.

Inculpatului și suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 și 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.