SRI și-a înghițit limba

Serviciul Român de Informații refuză să comenteze afirmațiile lui Sebastian Ghiță, care a susținut că s-a întâlnit de nenumărate ori cu șefa DNA Laura Codruța Kovesi în sediul Serviciului.

''Nu am comentat și nici nu vom comenta vreodată declarații făcute în spațiul public ale nimănui. Oricine are ceva de declarat se poate adresa instituțiilor abilitate, după caz'', se precizează într-un răspuns al SRI la solicitarea presei.

Sebastian Ghiţă a afirmat într-o înregistrare difuzată miercuri de România TV că a cunoscut-o pe Laura Codruța Kovesi în sediile SRI. "Am să vă spun cum am cunoscut-o pe doamna Kovesi, pentru că mulţi m-aţi întrebat acest lucru. Pe doamna Kovesi am cunoscut-o în sediile SRI, la K2, la K4 şi la T14. Acolo ne întâlneam de minim două ori pe săptămână, încă din anul 2010, şi a durat această serie de întâlniri până în 2014. Realitatea este că poate sute de astfel de întâlniri au existat în aceşti ani. La unele dintre întâlniri erau prezenţi doar generalul Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi un şef al staţiei CIA din România", a afirmat Ghiţă.