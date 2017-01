Suzana Vasilescu: "Am luat totul de la zero și am dus totul la peste zece"

Suzana Vasilescu a condus Departamentul de Artă Contemporană și Postmodernă al Casei de licitații „ArtMark“, pentru care a organizat şi prima licitație de artă contemporană și postmodernă din România. A fost directorul Galeriei de artă Nicodim. A organizat la Timișoara cea mai amplă Bienală de Artă din România, „Art Encounters“. Este proprietarul Galeriei „Suprainfinit“ şi face consultanță de artă. În ultimii 2 ani a dezvoltat şi o linie de creme cosmetice naturale, după reţetele şi, mai ales, secretele din vremurile trecute ale industriei de frumuseţe. Cu o lună şi jumătate în urmă, chiar în seara când a confirmat această întâlnire, s-a născut Vladimir, fiul ei.

Cum reuşeşti să organizezi timpul pentru „Suprainfinit“, NN şi, cel mai important dintre toate, Vladimir?

Deşi nu pare, viaţa mea e un haos. Glumesc. Nu sunt genul care ţine agende şi planuri bine calculate. Fiecare zi vine cu ceva nou. Şi mai ales de când îl am pe Vladimir. Programul meu depinde exclusiv de el, e noul meu şef.

Pentru curatoriat şi licitaţii de artă ai nevoie de abilităţi pe care foarte puţini le manifestă la 20 de ani. Ai avut mult curaj…

În timp, am învăţat că dacă eşti sigur pe tine şi pe forţa ta, reuşeşti. Eu am ştiut întotdeauna că am multă forţă de muncă, multă dorinţă de a învăţa şi aşa a început aventura „ArtMark“, care m-a adus astăzi în punctul în care am propria mea galerie de artă, un vis care n-am crezut că o să se întâmple atât de repede.

Anii petrecuţi la „ArtMark“ m-au format în domeniul acesta, am învăţat extrem de multe despre arta modernă românească şi despre arta contemporană. Aşa am ajuns să conduc Departamentul de Artă Contemporană al „ArtMark“ şi să organizez prima licitaţie serioasă de artă contemporană, care a avut un succes incredibil. Am fost pionieri în treaba aceasta şi cred că asta mi-a dat încredere.

Am luat totul de la zero şi am dus totul la peste 10, mereu cu foarte multă responsabilitate. Ţin minte că mă certam cu colegii de birou pe canapeaua de piele pe care dormeam când rămâneam peste noapte la „ArtMark“, ca să facem evaluări, să ne uităm la lucrări, să le documentăm. Era o aventură în care eram mulţi tineri, cu foarte multă forţă şi dorinţă de muncă.

„Aveam povestea, aveam produsul extrem de bun şi mai ales o aveam pe Maria Ardelean (86 ani), care ne este alături la orice pas, cu sfaturi şi reţete şi mai ales secrete din vremurile trecute ale industriei de frumuseţe. Aşa a apărut brandul «NN» şi laboratorul din sudul Bucureştiului”

Arta nu este pentru elite

O prietenă care lucrează într-o galerie îmi spunea că oamenii sunt intimidaţi de artă, că preferă să privească din stradă. De ce suntem atât de puţin familiarizaţi cu artele vizuale?

Pentru că au impresia că arta este ceva foarte scump, ceva pentru elite. Gândirea aceasta vine din cauza faptului că nu avem cultură şi educaţie în acest sens. Arta nu este pentru elite, arta este accesibilă pentru toată lumea, mai ales în era aceasta a informaţiei. Eu sunt genul de galerist care se focusează foarte mult pe clienţi tineri, pe clienţi noi, care nu au avut poate niciodată contact direct cu o galerie, dar care au deschidere şi viziune că pot fi oameni ai timpurilor lor, oameni care îşi doresc să cunoască artişti, să descopere această lume. Iar atunci când o fac, arta devine un fel de drog... şi asta îmi place cel mai mult. Să creez genul acesta de dependenţă pentru clienţii noi. Când devii dependent de artă, treci la un alt nivel, acela în care nu mai lipseşti de la vernisaje, târguri de artă, întâlniri cu artişti, galerişti... citeşti, te documentezi. Asta e genul de experienţă pe care eu o ofer clienţilor galeriei mele.

În lume, companiile colaborează prin multe segmente cu artele. La noi cum stau lucrurile?

Din păcate, suntem cam la 100 de ani distanţă din punctul acesta de vedere. Sunt foarte puţini oameni în corporaţii – şi mă refer în zona de marketing – care au deschidere către arta contemporană. Şi vorbesc despre companii mari, care ar putea avea un endorsment uriaş dacă ar susţine arta. Din fericire, eu, deţinând o galerie comercială, nu am mare nevoie de susţinerea companiilor private, dar sunt centre de artă contemporană nonprofit care se chinuie să atragă fonduri din zona privată şi nu reuşesc. Undeva comunicarea este sugrumată şi nu reuşesc să depăşească un prag.

„Suprainfinit“ este un spaţiu primitor, aparte…

Am căutat foarte mult timp un spaţiu pentru galerie. Îmi doream ceva care să nu intervină în dialogul cu lucrările expuse şi am ajuns la conceptul de white cube. Când intri în galerie, nimic, dar absolut nimic nu îţi poate distrage atenţia de la lucrările expuse.

„Nu cred în topuri, în ceea ce priveşte arta“

Suzana în laborator

Care e programul curatorial al „Suprainfinit“?

Încă de când am deschis galeria, am ştiut că focusul trebuie să fie pe artişti tineri din generaţia mea, artişti cu care mă identific şi cu care am o relaţie foarte apropiată. Toate expoziţiile sunt gândite cu mult înainte de a fi panotate, doar aşa reuşeşti să creezi un program coerent şi clar, care să definească conceptul galeriei.

Lucrările artiştilor care expun în „Suprainfinit“ vor fi ulterior incluse în programele caselor de licitaţie?

Nu. Focusul meu e ca aceste lucrări să ajungă în colecţii bune (de unde le pot urmări traseul) sau în muzee. Abia ulterior în casele de licitaţii.

Cum întreţii „Suprainfinit“ din punct de vedere financiar?

„Suprainfinit“ se susţine strict din vânzările lucrărilor pe care le expun în galerie.

Cât timp va rămâne Adrian Ghenie cel mai bine vândut artist de la noi?

Sunt mulţi artişti români care se vând bine. Nu putem lua ca reper doar secondary market. Până la urmă, adevărata cotă este creată tot de galerii, iar în România sunt mulţi artişti care se vând bine: Victor Man, Şerban Savu, Mircea Cantor etc.

Ai un top al tău pentru valoarea artiştilor români?

Nu cred în topuri, în ceea ce priveşte arta.

Intuiţia, mai puternică decât un plan de afaceri

Expoziţia Florin Mitroi, Galeria Suprainfinit

Din 2014, Suzana Vasilescu a adăugat portofoliului de antreprenor încă un brand, „Natural Nutrition“: expertiză ştiinţifică, laborator, ingrediente naturale şi design high-tech.

Cum ai descoperit-o pe Maria Ardelean?

Întâmplător. Aveam ceva probleme cu tenul şi o prietenă mi-a adus să testez cremele făcute de Christina, fiica Mariei, după reţetele acesteia, din anii ’70. Erau creme naturale, care pe mine m-au cucerit la prima atingere. Aşa am ajuns să o rog pe prietena mea să mi-o prezinte pe Christina şi să îi propun să facem împreună un brand de creme cosmetice naturale, după reţetele originale ale Mariei Ardelean. Aveam povestea, aveam produsul extrem de bun şi, mai ales, o avem pe Maria (86 ani), care ne este alături la orice pas, cu sfaturi şi reţete şi secrete din vremurile trecute ale industriei de frumuseţe.

Aşa au apărut brandul „NN“ şi laboratorul din sudul Bucureştiului, unde mica echipă face minuni în fiecare zi pentru mii de femei atât din România, cât şi din afară.

Planurile de business?

Am avut aşa un fler bun în privinţa acestui business, că nu am făcut niciodată un plan de business. Am mers pe intuiţie, pe multă muncă şi inspiraţie, iar astăzi „NN“ se vinde în cel mai mare lanţ de farmacii din România, în concept store-uri, în Germania, în Elveţia… Laboratorul a fost primul pas spre crearea brandului. Când păşeşti în micul nostru laborator, uiţi tot ce ştii despre producerea cosmeticelor. Ingredientele sunt importate din Germania, chiar dacă acest lucru ne mai întârzie uneori comenzile. Cremele sunt fabricate cu grijă, de mână, ca şi cum fiecare ar fi o ediţie de lux. Nu există birouri, însă ne bucurăm de un spaţiu primitor, în care organizăm brunch-uri sau sesiuni de consultaţie, la un ceai sau la o cafea.

Care sunt atuurile „NN“ faţă de 4 sau 5 competitori din această piaţă?

Reţetele „Natural Nutrition“ au luat naştere în anii ’40. Atunci, folosind doar ingrediente naturale şi pornind de la reacţiile chimice care au loc în interiorul celulelor pielii, Maria a creat o serie de creme care, pentru prima oară, nu urmăreau să adauge nicio substanţă străină compoziţiei moleculare a pielii. Ci doar să îi redea hrana şi nutrienţii pe care îi pierde în lupta cu provocările de zi cu zi.

Cât de des inovaţi? Face parte dintr-un plan?

Christina este responsabilă pentru crearea produselor noi, ea este cea care pune în aplicare reţetele Mariei. Recent am creat o linie specială pentru bărbaţi, pentru că şi ei au nevoie ca pielea lor să fie îngrijită.