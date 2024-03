Liderul galeriei rapidiste: am să scot pistolul întotdeauna

S-au dus liniștea și voia bună la Rapid tocmai în momentul în care echipa începuse să meargă la turație maximă și umilise liderul FCSB cu 4-0.

Ca o furtună pe cer senin s-a declanșat scandalul materialelor pirotehnice introduse pe stadion cu complicitatea președintelului clubului, fostul internațional și ani de zile jucător al giuelștenilor, Daniel Niculae. Situația s-a agravat și mai mult odată cu efectuarea perchezițiilor la domiciliile liderului galeriei rapidiste, Liviu Ungurean, zis Bocciu și a altor suporteri, pentru că au fost descoperite la aceștia arme de foc și arme albe.

Singurul care a plecat acasă după audieri a fost Daniel Niculae, dar asta numai pentru că Dan Șucu, principalul acționar a trimis repede avocatul său pentru a rezolva problema pe moment. Pentru că altfel lucrurile nu stau deloc bine pentru președintele Rapidului, care a primit statutul de inculpat,dar cercetat în stare de libertate. În schimb Liviu Ungurean și suporterii Rapidului implicați au fost reținuți pe termen de 24 de ore, cu perspectiva deloc favorabilă ca mandatul să fie prelungit pe o perioadă mai lungă. Cel mai expus este Liviu Ungurean, pentru că la dosar se află deja o înregistrare cu liderul galeriei rapidiste lăudându-se că el va folosi pistolul și va trage fără ezitare ori de câte ori va simți că altcineva este mai puternic.

În urmă cu mai mult de un an, înainte de startul sezonului 2022-2023, Liviu Ungurean, liderul galeriei Peluzei Nord Rapid din 2013, recunoștea senin, în timpul unui interviu găzduit de contul de youtube Ultra’ Romania, că are arme și că e dispus să le folosească oricând, motivând că „așa am fost crescut”.

„Bă, eu am să scot pistolul întotdeauna când o să am ocazia, ca să știți cu toții. Am să scot și mitralierele și tot ce ține, pentru că eu vreau să câștig, eu n-am cum să pierd, nu-mi permite religia să pierd. Eu așa am fost crescut. Și când cineva i-a crescut puțin mușchii și se crede în stare, am să scot tot ce ține buzunarul meu să scot”, a spus atunci „Bocciu”.

Eu am să folosesc pistolul întotdeauna când o să-mi simt viața mea pusă în pericol, am să trag în oricine e în fața mea, ca să câștig orice bătaie. Că am folosit pistolul? O să folosesc pistolul toată viața mea, când cineva crede că e mai puternic ca mine, ca să-i arăt că-l retrogradez, ca să-l îngenunchez.

Nu mă mai întrebați de pistol, de mitraliere, de lansator de rachete. Nu mă mai întrebați!”, a continuat „Bocciu” în cadrul acelui interviu care există pe youtube din 2022.