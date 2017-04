Toader, despre ambasadorul SUA şi evaluarea lui Kovesi

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni că venirea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, la discuțiile de la sediul Ministerului Justiției, imediat după vizita ambasadorului SUA, Hans Klemm, a fost o pură întâmplare.

"Venirea doamnei Kovesi imediat după ambasadorul Americii a fost o pură întâmplare. Eu am plecat la Bruxelles. Cu o săptămâna înainte, nu am putut să ne corelăm. Vizita ambasadorului am amânat-o de două ori și pot să fac dovada prin corespondența electronică. În dimineața respectivă, am sunat-o să ne punem de acord. Mi-a spus: 'vin în zece minute', dar nu reușeam eu în acele zece minute și eu i-am propus să vină undeva după vizita ambasadorului", a declarat Toader la Antena 3, potrivit Agerpres.

În context, Tudorel Toader a spus că în zilele următoare se va întâlni cu ambasadorii Germaniei, Austriei, Olandei și Franței, subliniind că aceste întâlniri sunt formule protocolare instituționale.