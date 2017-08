Tribunalul Bucureşti, motivare în cazul medicului Burnei

Judecătoarea Eugenia Voineag de la Tribunalul Bucureşti arată în motivarea deciziei de a permite medicului ortoped Gheorghe Burnei să profeseze la orice unitate medicală de stat, inclusiv la Spitalului "Marie Curie", că această interdicţie nu se mai impune, având în vedere că, la opt luni de la instituirea controlului judiciar în cazul medicului, "necesitatea ocrotirii opiniei publice ca urmare a impactului mediatic nu mai este actuală”.

"Cu privire însă la interdicţia de a exercita profesi sau de a desfăşura activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele, respectiv în cadrul Spitalului Marie Curie sau în altă unitate din sistemul public de sănătate impusă în cadrul controlului judiciar, judecătorul de camera preliminară apreciază că nu se mai impune menţinerea acesteia. Are în vedere judecătorul de camera preliminară că această interdicţie a fost impusă prin încheierea Curţii de Apel Bucureşti la data de 20.12.2016 , în urmă cu 8 luni. După trecerea acestei perioade de timp, se apreciază că menţinerea obligaţiei nu se mai impune, necesitatea ocrotirii opiniei publice ca urmare a impactului mediatic nemaifiind actuală”, se arată în motivarea instanţei.

Voineag continuă şi arată că după opt luni nu se mai poate invoca de către procurori buna desfăşurare a procesului, deci se impune ca interdicţia de a profesa în spitalele publice să fie ridicată.

"Însă, după trecerea a 8 luni nu se mai poate invoca buna desfăşurare a procesului penal în menţinerea acestei obligaţii (...). Pe de altă parte, inculpatul are deja stabilită în sarcina sa obligaţia de a nu lua legătura cu martorii menţionaţi în rechizitoriu. Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară va înlătura interdicţia impusă inculpatului de a exercita profesia sau de a desfăşura activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele, respectiv în cadrul Spitalului Marie Curie sau în altă unitate din sistemul public de sănătate, apreciind că nu mai este justificată”, se mai arată în motivarea instanţei, hotărâre care nu este definitivă.

Gheorghe Burnei, acuzat de mai multe fapte de luare de mită, s-ar putea întoarce la Spitalul de Copii "Marie Curie" din Capitală, după ce Tribunalul Bucureşti a decis, vineri, că acesta va putea profesa din nou în orice unitate medicală de stat. Hotărârea nu este însă definitivă.

Medicul Gheorghe Burnei a scris pe Facebook, după ce instanţa a decis că poate profesa din nou, că nu a condiţionat niciodată actul medical, că banii lăsaţi de pacienţi fără ştirea sa erau folosiţi pentru a cumpăra mâncare cadrelor medicale care îi erau alături la operaţii şi că, prin decizia de a rămâne în ţară şi a opera a adus economii Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, dar şi românilor care altfel ar fi fost nevoiţi să achite o parte din costul intervenţiilor făcute în străinătate.

"Nu am condiţionat niciodată actul medical. Am refuzat constant ceea ce toţi pacienţii şi rudele acestora oferă în toate spitalele din ţară. Dacă aceştia au lăsat bani din proprie iniţiativă, deseori şi fără ştirea mea, i-am folosit pentru a cumpăra mâncare pentru cadrele medicale, care stăteau alături de mine în operaţii, peste program. În mod normal eu trebuia să fiu activ de la 8 la 13 în fiecare zi...pe când eu eram zilnic prezent la spital de la 6-7 dimineaţă până la puţin ora 17:00, deseori până la miezul nopţii. Trebuia să fac în jur de 15 consultaţii şi 1-2 operaţii pe săptămână, iar eu îmi făceam norma lunea. Nu am făcut medicină pentru bani şi nu am cerut niciodată nimic de la nimeni. Ortopedia este viaţa mea!", spune medicul.

El povesteşte că ultimele 8 luni au fost un coşmar..."pentru că totul este ireal de nedrept".

Medicii din Secţia de Ortopedie a Spitalului "Marie Curie" au adresat conducerii spitalului şi Comisiei de etică o petiţie în care spun că refuză orice formă colaborare cu doctorul Gheorghe Burnei, căruia instanţa i-a dat din nou dreptul de a lucra în sistemul medical de stat, astfel încât el ar putea reveni în unitatea medicală.

”Profesorul Burnei a condus discreţionar secţia de ortopedie, toate resursele umane şi materiale de care dispunea secţia erau folosite aproape în exclusivitate pentru propriii pacienţi, ceilalţi medici neprimind spaţiu în programul operator, acces la materiale şi aparatură”, susţin semnatarii documentului adresat conducerii Spitalului Marie Curie.

Ei mai spun că Burnei "şi-a folosit autoritatea în sensul obstrucţionării medicilor tineri în a efectua intervenţii chirurgicale prin care să îşi poată confirma nivelul de performanţă, în acest sens a întreţinut o atmosferă de timorare a medicilor, atmosferă în care adresa injurii nemotivate tuturor medicilor din secţie".

"Orice încercare de a pune în discuţie tehnicile chirurgicale «inovative» şi «premierele mondiale» sfârşea într-o avalanşă de injurii din partea domnului prof. dr. Gheorghe Burnei, fără niciun fel de argumentaţie medicală", mai relatează medicii Secţiei de Ortopedie, care afirmă că, după arestarea medicului, situaţia s-a deblocat, existând liste de aşteptare pentru intervenţii, un program previzibil al blocului operator, fiind făcute operaţii de performanţă, iar durata de spitalizare a scăzut considerabil.

Medicii reafirmă faptul că nu vor să fie asociaţi cu Burnei şi cu activitatea acestuia şi avertizează că vor recurge la toate mijloacele legale: "mutarea în ate secţii, grevă, suspendarea contractului de muncă şi chiar demisia".