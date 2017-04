Un reputat regizor s-a stins

Veste șocantă din lumea cinematografică. Regizorul american Jonathan Demme, deținătorul unui premiu Oscar pentru filmul "Tăcerea Mieilor/ The Silence of the Lambs" (1991), s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 73 de ani, potrivit BBC.

Jonathan Demme suferea de cancer esofagian și avea niște probleme cardiace. A descoperit că suferă de această boală cruntă în urmă cu șapte ani, iar familia i-a fost alături în tot acest timp.

Regizorul este cunoscut și pentru contribuția pe care a avut-o la alte filme renumite, cum ar fi "Philadelphia" (1993), "The Truth About Charlie", "Rachel Getting Married" (2008), "Ricki and the Flash" (2015) și multe altele.

Robert Jonathan Demme s-a născut pe 22 februarie 1944 în New York. Acesta a început să studieze medicina veterinară, dar în același timp era foarte pasionat de cinematografie și scria critici despre tot felul de filme. Încă de când era foarte tânăr a început să se ocupe de regia mai multor filme și să producă filme documentare împreună cu Roger Corman. Câțiva ani mai târziu a cunoscut un succes imens odată cu filmele "Tăcerea mieilor" și "Philadelphia".