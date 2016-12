Victorie uriaşă a PNL împotriva lui Iohannis: poate scăpa de Gorghiu şi Cioloş

Pentru mulţi analişti, aceste alegeri se anunţau interesante. În ceea ce mă priveşte, după cum s-a observat, ele nu au fost subiectul unei analize concrete, din simplul motiv că au fost previzibile, mai ales în urma unei campanii electorale care, mai degrabă, a avut rolul de a dezinforma populaţia decît s-o informeze. Asta e!

Acum, lucrurile sînt clare şi, de aici, urmează doar calculul cifrelor care va arăta componenţa exactă a Parlamentului României. Dacă avem un Preşedinte responsabil, nici măcar desemnarea viitorului Prim-ministru nu va fi o problemă şi se va face exact după regula Constituţiei, adică numele rostit să decurgă din consultările cu partidele parlamentare. Cu alte cuvinte, Iohannis să renunţe la păgubosul „Guvern al Meu” şi să accepte un „Guvern al României”.

Dacă, însă, vrea să ne ţină iar pe jar şi să ne dea de lucru în anii ce urmează, Iohannis poate, desigur, să arunce, iarăşi, în aer votul românilor şi să încerce o nouă aventură, alături de serviciile secrete şi stăpînii Sandrei Pralong. În acest caz, ne vom pregăti serios pentru o suspendare prezidenţială şi chiar pentru alegeri anticipate, deşi votul de duminică ar trebui să liniştească apele politicii de la noi.

Singura chestiune care merită analizată acum este situaţia PNL, partid cu care am votat pînă în acest an la toate alegerile. Anul acesta m-am uitat cu mare atenţie ca nu cumva, din greşeală, să pun ştampila pe sigla PDL după ce şi-a schimbat numele în PNL.

Primul lucru care trebuia să se producă imediat după exit-poll era demisia Alinei Gorghiu, preşedinta PNL. Personaj şters, chiar insipid, muiere în cel mai pur sens al cuvîntului, Alina Gorghiu nu are competenţa să conducă nici măcar filiala PNL din celebra comună doljeană Dîlga. Rîrîiala sa forţată, strîmbătura erotică a gurii şi bogata colecţie de amanţi care au propulsat-o în vîrful partidului nu sînt decît tot atîtea motive care au enervat electoratul liberal, făcîndu-l s-o prefere pe Clotilde Armand, mult mai orginal-franţuzită decît schimonosita noastră băştinaşă!

Ce o fi fost în capul lui Klaus Iohannis atunci cînd a impus-o pe Alina Gorghiu în fruntea PNL rămîne un mister pe care numai Rareş Bogdan şi Octavian Hoandră l-ar putea explica, întrucît sînt singuri care au crezut în valenţele de conducător ale Rîrîitei. În ceea ce ne priveşte, colecţia Cotidianul dovedeşte că am atras atenţia mereu ce piatră de moară este pentru PNL această fîşneaţă dornică de parvenire, care chiar în ziua depunerii jurămîntului lui Iohannis, în Parlament, s-a băgat imediat în sufletul lui Carmen Iohannis, după cum se vede în această poză „istorică”:

În acest moment s-a decis soarta PNL-ului de acum, cînd liberalii au fost obligaţi să se supună unui preşedinte care a demonstrat că nu este în stare să facă faţă nici măcar unui copil aflat în spatele unei uşi şi care îi spunea verde în faţă Alinei Gorghiu că nu stă de vorbă cu hoţii!

Vinovaţi pentru numirea Alinei Gorghiu sînt doi oameni: preşedintele Klaus Iohannis şi epigramistul Mircea Ionescu Quintus. Ei au girat-o în „bătălia” cu Ludovic Orban, ei să răspundă acum pentru eşecul de proporţii al PNL!

În ceea ce-l priveşte pe Klaus Iohannis, aş spune că este cazul ca şi domnia sa să-şi dea „demisia” din conducerea PNL, căci pînă acum se pare că a cam deţinut-o chiar cu mînă forte! El a impus-o pe Alina Gorghiu tocmai pentru a se asigura că are şi el un fel de Boc slugarnic în acest partid şi tot el este cel care l-a impus pe Dacian Cioloş atît ca premier al PNL, cît şi ca viitor posibil preşedinte al partidului.

Cu Dacian Cioloş, lucrurile sînt mult mai simple, căci omul se întoarce liniştit la Bruxelles, pe un salariu uriaş, primind în plus, în continuare, şi indemnizaţia de 12.000 euro! Acum poate să se ducă liniştit la şedinţele ONG-ului lui Soros, pentru că nimeni nu-l va mai băga în seamă vreodată. Aşa cum a venit, din laboratorul serviciilor de pretutindeni, tot aşa pleacă Dacian Cioloş din fruntea unui Guvern clădit malefic pe cadavrele de la „Colectiv”. Nu ştiu cine a fost strategul care a decis ca Dacian Cioloş să fie port-drapelul PNL în aceste alegeri, sub lozinca: „Nu vreau să fiu ales, ci vreau să fiu desemnat!”, însă acela trebuie să iasă urgent la pensie dacă se doreşte ca PNL să n-o ia la vale pe urmele PNŢCD.

Dacian Cioloş este sluga perfectă pe care şi-o dorea Iohannis! I s-au dat nişte momîi în Guvern, iar el le-a acceptat fără să crîcnească. I s-a interzis să-i demită pe cei doi miniştri căzuţi la moţiunea din Parlament, Raluca Prună şi Achim Irimescu, şi el s-a supus, lăudîndu-i chiar pentru lucrurile pentru care toată îi condamna!

Dacian Cioloş este orice altceva decît un lider de partid, căci are la mîini atîtea sfori invizibile care-l fac să se mişte cînd încolo, cînd încoace, încît lasă impresia că are totdeauna în ureche o cască în care i se şopteşte şi cînd are voie să meargă la toaletă!

În consecinţă, în ciuda eşecului în aceste alegeri, PNL a obţinut, totuşi, o victorie uriaşă: are ocazia să scape de Klaus Iohannis, Alina Gorghiu şi Dacian Cioloş din conducerea partidului, ceea ce înseamnă o şansă uriaşă de a-şi reveni. Cu condiţia, desigur, ca locul lor să nu fie luat de Adriana Săftoiu, Andreea Paul Vass sau cine ştie ce altă marionetă care abia acum scoate capul din eprubetă!