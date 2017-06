Vot cu bile, fără bilă

În România votul cu bile este un soi de secret în văzul lumii. Și din Australia și din Insula Paștelui poți vedea cum se votează secret, cu bile, în pitoreasca democrație de la București. În toată lumea votul secret cu bile este un vot utilizat pentru decizii importante, în scopul de a proteja parlamentarul de eventuale consecințe în plan personal ale votului său. Ideea votului secret cu bile este de a lăsa votantului libertatea totală asupra deciziei sale, fără a-l expune unor pericole.

„Procedeul general al votului moțiunii este votul secret, exprimat prin bile. Există însă sisteme care optează pentru scrutinul public la tribună, care constă în chemarea fiecărui parlamentar la tribună, de unde își exprimă în mod public opinia. Franța și Italia practică acest sistem. Astfel, în Italia, de la Al Doilea Război Mondial, doar un singur guvern a fost răsturnat urmându-se această procedură, deși instabilitatea guvernului în Italia cunoaște un nivel nemaiîntâlnit în nicio țară europeană.“ (Wikipedia) Cu alte cuvinte, votul secret cu bile la vedere este o invenție românească și calea cea mai sigură ca guvernul să nu cadă decît o dată la 20 de ani.

România, genială în tot soiul de invenții care păcălesc democrația, a inventat votul secret cu bile la vedere. Adică votul secret controlat în întregime. Un vot secret cu bile, sub ochiul vigilent al polițaiului de partid. Un fel de libertate de exprimare cu plasture pe gură și cu bastonul deasupra capului. Un fel de a alege fără dreptul de a alege. Cine nu se supune zboară din partid. Și dacă partidul are un sprijin la DNA (ceea ce nu este în nici un caz situația PSD), urmează și un dosar „supliment de prînz“. Doar n-o să ne uităm în propozițiile de complezență ale Gabrielei Firea-Pandele sau ale acestei matrioști de Teleorman, Carmen Dan. Pe mine mă îngrozește doar faptul că PSD-ul a coborît la un asemenea nivel scăzut de prestație publică.

Decizia PSD-ului de a vota cu bile la vedere este chiar expresia modului în care acest partid și, în general, politicienii din România (dar mai ales PSD) înțeleg libertatea de a vota, libertatea de exprimare, libertatea presei. Adică un fel de „liber și nu prea“!

Nu cred că traseul ulterior în politică al lui Sorin Grindeanu sau al lui Liviu Dragnea merită o preocupare prea intensă. Cine știe cum se intersectează sau chiar se împacă?! Politica, mai ales cea românească, nu exclude nimic. Doar nu văd de ce l-am plînge pe Sorin Grindeanu și nici pe Liviu Dragnea dacă o încurcă. Unul a clacat, celălalt urmează. După părea mea, ei se vor descurca de minune. În schimb, sistemul democratic românesc rămîne cu o mare bubă chiar în inima lui.

În fapt, în România nu există nici un fel de vot secret. Nu există decît voturi după care votantul poate să o încurce. Avem de-a face cu un vot mai degrabă de tip sovietic, decît liber cu adevărat.

În România votul secret cu bile este conceput fără nici un pic de bilă!

„Votul prin bile se desfăşoară astfel: în faţa preşedintelui Camerei Deputaţilor se aşază o urnă albă şi una neagră. Deputaţii vin pe rând la urne, după ce primesc de la secretari câte două bile, una albă şi una neagră, pe care le introduc în cele două urne. Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila neagră introdusă în urna albă şi bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra; pentru vot nul, ambele bile se introduc în urna neagră. Biroul Permanent hotărăşte asupra mijloacelor prin care se asigură caracterul secret al votului.“ (legeaz.net)

