Activiști de mediu au vandalizat mașini la Constanța. „Ești furios, dar nu o lua personal”

Șoc pentru mai mulți șoferi din Constanța. Circa zece mașini au fost vandalizate în cursul nopții de joi spre vineri, în cartierul Consilieri, din Faleză Nord, iar autorii sunt activiști de mediu, arată primele informații.

Activiştii de mediu s-au gândit să protesteze dezumflând cauciucurile ca un semnal de alarmă cu privire la poluarea cauzată de emisiile de dioxid de carbon.

Pe mașină a fost lăsat un bilet cu următorul mesaj: ,,Atenție! Consumul tău de benzină ucide!

Am dezumflat una sau mai multe dintre roțile dumneavoastră. Ești furios, dar nu o lua personal. Nu este despre tine, este despre mașina ta. Am făcut asta pentru că traversarea în zonă urbană cu vehiculul tău masiv are multe consecințe pentru ceilalți. Companiile auto încearcă să ne convingă că avem nevoie de mașini mari. Dar SUV-urile și 4×4-urile sunt un dezastru pentru climat. SUV-urile sunt a doua cea mai mare cauză a măririi globale în emisii de dioxid de carbon în ultimul deceniu – mai mult decât industria de aviație.

Lumea este într-o poziție de urgență climatică. Potrivit ONU, milioane de oameni deja mor din cauza schimbării climate în inundații, uragane, secete, foamete. Până acum, asupra ta, impacturile au fost minime. Avem nevoie de acțiuni urgente să reducem emisiile imediat. Luăm măsuri proprii pentru că guvernul și politicienii nu vor. Chiar dacă nu-ți pasă de oamenii la distanță de tine, există consecințe și pentru vecini. SUV-urile poluează aerul mai mult decât mașinile mai mici. SUV-urile omoară oameni mai mult în ciocniri. SUV-urile nu sunt necesare, dar sunt pură vanitate. De aceea am luat această acțiune. Nu vei avea nicio dificultate traversând prin mers, ciclism sau transport public. Ai hibrid sau electric? Și acestea poluează, sunt periculoase și creează congestie în trafic!”,

Sursa foto: replicaonline.ro