(VIDEO)Actorul Nicolas Cage împlineşte 60 de ani

Nicolas Cage este cunoscut publicului larg pentru roluri din producţii precum ”Moonstruck”, ”The Rock”, ”Con Air”, dar şi pentru pasiunea pe care o are pentru actorie, pentru modul în care îşi pune în scenă rolurile.

S-a născut în California în 1964. Şi-a descoperit pasiunea pentru actorie în timpul unor cursuri de vară organizate de American Conservatory Theatre din San Francisco, conform www.biography.com şi www.imdb.com.

Primele sale roluri au vizat interpretări în comedii dedicate tinerilor, precum ”Fast Times at Ridgemont High” (1982), în care joacă alături de Sean Penn, urmat de rolul din pelicula ”Valley Girl” (1983).

Prima sa colaborare cu regizorul Francis Ford Coppola a fost pentru filmul ”Rumble Fish” (1983). Poate primul său rol important într-o dramă a fost cel din „Birdy” (1984), în care interpretează personajul antagonic celui jucat de Matthew Modine. A urmat pelicula ”Peggy Sue Got Married” (1986) în regia lui Francis Ford Coppola, comedia ”Raising Arizona” (1987) în regia fraţilor Coen, ”Moonstruck” (1987), în care joacă alături de interpreta Cher, ”Wild at Heart” (1990), ”Vampire’s Kiss” (1992) şi comedia ”Honeymood in Vegas” (1992).

În 1994, Nicolas Cage avea o cotă de circa 4 milioane de dolari pentru un rol, însă nu refuza nici roluri care erau remunerate mai slab, respectiv cel din pelicula ”Leaving Las Vegas” (1995) în regia lui Mike Figgis pentru care a fost plătit cu 240.000 de dolari. Acest rol i-a adus în 1996 un Oscar pentru cel mai bun actor şi un Glob de Aur pentru cel mai bun actor.

Din 1995, Nicolas Cage a realizat o serie de thrillere de acţiune, printre care se numără ”The Rock” (1996), ”Con Air” (1997), ”Face Off” (1997) în care joacă personajul antagonic celui interpretat de John Travolta, ”Snake Eyes” (1998) în regia lui Brian De Palma. Joacă alături de Meg Ryan în povestea romantică ”City of Angels”. A revenit la genul filmelor de acţiune cu rolurile din ”8 MM” şi ”Bringing Out the Dead” în regia lui Martin Scorsese.

Pentru rolul din blockbuster-ul ”Gone in 60 Seconds” (2000), în regia lui Dominic Sena şi în care joacă alături de Angelina Jolie, a fost remunerat cu 20 de milioane de dolari.

În 2000 a fost pe marile ecrane cu rolul din pelicula ”The Family Man”, urmat apoi de interpretările din ”Captain Corelli’s Mandolin” (2001) şi ”A Christmas Carol” (2001).

Nicolas Cage a debutat ca regizor cu producţia ”Sonny”, în decembrie 2002, un film independent cu un buget de producţie de 5 milioane de dolari.

A primit, în 2003, încă o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea din ”Adaption” (2002), în regia lui Spike Jonze.

A lucrat cu regizorul John Turteltaub la blockbuster-ul ”National Treasure” (2004), în care Nicolas Cage interpretează un arheolog care crede că există o hartă ascunsă pe spatele Declaraţiei de Independenţă a SUA. În 2007 face parte din distribuţia remake-ului ”National Treasure: Book of Secrets”.

În 2009, Cage a fost numit Global Citizen of the Year (Cetăţeanul Anului) de către Naţiunile Unite pentru eforturile sale umanitare, în special pentru implicarea sa în crearea unui fond pentru foştii copii soldaţi, menţionează www.britannica.com.

Cage a îndrăgit rolurile din thrillerele de acţiune, jucând în ”Bangkok Dangerous” (2008), ”Seeking Justice” (2011), ”Trespass” (2011), ”Joe” (2013), ”Rage” (2014), ”The Trust” (2016), ”USS Indianapolis: Men of Courage” (2016), ”The Humanity Bureau” (2017), ”211” (2018), ”Between Worlds” (2018), potrivit www.imdb.com.

În iunie 2019, actorul Nicolas Cage a primit, la Cluj-Napoca, Trofeul ‘Transilvania’ al TIFF pentru Contribuţia Specială adusă Cinematografiei Mondiale, ocazie cu care a spus că îi place foarte mult cum sună aceste două cuvinte – ‘Transylvania Trophy’ – pe care le-a rostit de mai multe ori, cu încântare.

Actorul a amintit că a filmat două pelicule în România, motiv pentru care a acceptat cu încântare să revină şi a spus chiar că speră să poată reedita experienţa.

„Prieteni ai mei din Transilvania, vă mulţumesc. Sunt foarte bucuros să fiu din nou aici, în frumoasa dumneavoastră ţară. După cum ştiţi, am făcut două filme aici – ‘The Dying of the Light’, în regia lui Paul Schrader şi ‘Ghost rider, spirit of vengeance’, regizat de Mark Neveldine şi Brian Taylor. Amândouă experienţele au fost minunate, sunt mândru de aceste două filme şi de aceea mi-am dorit să mă întorc.

Întotdeauna am crezut cu tărie în spiritul unui anumit loc şi aici, în România, am simţit un spirit foarte bun, care m-a influenţat foarte mult în munca mea în mod benefic. Fie că e vorba de efectul ţării voastre asupra imaginaţiei mele, mulţumită lui Bram Stoker (autorul cărţii Dracula-n.r.) şi fireşte a istoriei lui Vlad Ţepeş ori a experienţei de a petrece o noapte în Castelul lui Dracula, în impetuoşii Munţi Carpaţi, sunt pe deplin inspirat aici şi sper să fac încă un alt film cu voi”, a spus Nicolas Cage publicului TIFF.

La momentul înmânării trofeului de către preşedintele TIFF, Tudor Giurgiu, actorul american a spus că, la întoarcerea acasă, îl va aşeza lângă pat, pentru ca atunci când se va simţi singur să îl poată privi şi să îşi amintească de Transilvania.

Pentru drama din 2021, „Pig”, Cage a primit laude pentru rolul său de vânător de trufe care îşi caută porcul furat. Cage a mai apărut în „The Unbearable Weight of Massive Talent” (2022), o comedie de acţiune. Actorul şi-a împrumutat vocea şi unor filme de animaţie precum „The C

Până în prezent, Nicolas Cage a câştigat 64 de premii şi a primit 113 nominalizări, aminteşte www.imdb.com.