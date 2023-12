S-a terminat America Express si pentru noi. Castigatoare. A fost o experienta atat de frumoasa si intensa pe care am trait-o cu prietena mea, pentru care pot fi doar recunoscatoare, cu siguranta ne-a schimbat si ne-a facut oameni mai completi. Ne-a aratat ca viata e mai mult decat stiam si ne-a reconfirmat ce oameni norocosi suntem, noi toti. Norocosi si privilegiati. Am avut atat de multe momente frumoase, pe care mi-ar fi placut sa le revad si la TV ca sa ma pot bucura din nou de ele. Ramanem cu clipele de neuitat pentru noi si bucuria ca ele s-au intamplat. Iar pentru Sanziana, nu as fi putut sa traiesc nebunia asta cu nimeni altcineva si ne leaga asta pentru totdeauna. Poate nu a aparut de fiecare data cand iti spuneam ce femeie incredibila, puternica si misto esti, desi o faceam des. Ne-am sustinut, ne-am incurajat si ne-am ridicat. Ma bucur ca existi si nu meritai altceva decat locul 1, ma bucur ca impreuna l-am obtinut. Iar amandoua am castigat o sora pe viata, asta e premiul adevarat. @sanziananegru

Cheers to us, cheers to life and cheers to our competitors because they’re challenging us to always do better!!