S-a impus pentru a treia oară în carieră în fața lui Nole. Eșec pentru Djokovic!

Meciul demonstrativ de miercuri, de la Riad, l-a pus în valoare pe Carlos Alcaraz. Dar, chiar și așa, Novak Djokovic arată că știe să piardă.

Ibericul s-a impus, după o oră și 52 de minute, pentru a treia oară în carieră, în fața lui Nole.

Este a treia victorie în meciurile directe cu Djokovic.

Carlos Alcaraz a revenit în setul secund, după ce pierduse primul set, scor de 6-4, reușind, în cele din urmă victoria.

Carlos Alcaraz beats Novak Djokovic 4-6, 6-4, 6-4 to win the Riyadh Season Tennis Cup.

Very good match considering the moment of the season.

They look READY to start. pic.twitter.com/iUdgr2nraa

