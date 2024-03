(VIDEO) Râsu’-plânsu’ la Indian Wells

Incident neobişnuit la meciul dintre Carlos Alcaraz şi Alexander Zverev, disputat joi în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells şi câştigat de spaniol. Meciul fost întrerupt în primul set din cauza invaziei unui roi de albine pe arena din California.

Partida începuse de doar nouă minute, iar scorul era egal, 1-1, când albinele au invadat terenul central de la Indian Wells, luându-i prin suprindere atât pe jucători, cât şi pe spectatori, care au intrat în panică, conform imaginilor difuzate de Tennis TV.

Alcaraz, care a avut cele mai multe albine pe partea sa de teren, a suferit o înţepătură fără consecinţe majore şi ambii tenismeni au fugit la vestiare.

Originea problemei a fost o „spidercam”, o cameră aflată la mare altitudine, care se mişcă suspendată de cabluri şi pe care s-au instalat sute de astfel de insecte zburătoare.

În acel moment a intrat în acţiune salvatorul neaşteptat al zilei: un apicultor care, înarmat cu un aspirator şi fără niciun fel de protecţie pe faţă sau pe mâini, cu excepţia ochelarilor de soare, a fost însărcinat să scoată albinele din arenă.

Apicultorul a fost primit cu aplauze de către spectatori şi cu zâmbete de tenismeni, care au revenit între timp pe teren, deşi Alcaraz nu s-a bucurat când jocul s-a reluat, pentru că a continuat să găsească câteva albine izolate, pe hainele şi obiectele sale.

Campion en titre la Indian Wells, Alcaraz l-a învins chiar şi în aceste condiţii pe Zverev cu 6-3, 6-1, iar sâmbătă urmează să joace în semifinale cu italianul Jannik Sinner, care trecut la rândul său în două seturi, 6-3, 6-3, de cehul Jiri Lehecka .

Si jucatorul rus Daniil Medvedev, numărul patru mondial, s-a calificat, joi, în semifinalele Indian Wells, după ce l-a învins pe danezul Holger Rune, numărul şapte mondial, cu 7-5, 6-4.

Medvedev, finalist anul trecut, va juca în penultimul act contra americanului Tommy Paul, victorios în duelul cu norvegianul Casper Ruud (cap de serie numărul 9), cu 6-2, 1-6, 6-3. Rusul s-a impus în ambele sale meciuri directe cu Paul (17 ATP).

A pause for… bees?! 🐝

Carlos Alcaraz and Alexander Zverev’s quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 14, 2024