Nadal, învins de Carlos Alcaraz

Rafael Nadal a pierdut duminică în faţa compatriotului său Carlos Alcaraz meciul demonstrativ de la Las Vegas, disputat pentru bani grei.

În peste două ore de joc, Alcaraz s-a impus în setul al treilea, disputat sub forma unui super tie-break (6-3, 4-6, 14-12).

„Este un lucru bun că, în calitate de jucător, nu îl voi mai înfrunta de multe ori”, a declarat Nadal, care se aşteaptă să se retragă în 2024, după ce o serie de accidentări i-au limitat apariţiile în circuit.

„Ca fan, mă voi bucura să îl urmăresc mulţi ani, sper. În Spania, ar trebui să fim foarte, foarte fericiţi că vine cineva precum Carlos. Este un jucător extraordinar. Are doar 20 de ani şi a câştigat deja două turnee de Grand Slam şi câteva turnee importante”, a spus el.

Rafael Nadal a dezvăluit că s-a simţit „mult mai bine decât se aştepta” în timpul meciului demonstrativ.

Cei doi spanioli urmează să joace la turneul Masters de la Indian Wells.

Rafa Nadal saved match point against Alcaraz like this.

Full stretch forehand down the line winner.

Rafa hasn’t played a match in 2 months.

He’s only played 7 matches since 2023.

But being a goat is like riding a bike, you never forget. 🇪🇸🐐

pic.twitter.com/5gQxlWhtRf

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 3, 2024