Pământul va fi lovit sâmbătă de o furtună geomagnetică severă

Sâmbătă, 11 mai, vântul de la erupția solară de joi, 9 mai, va ajunge pe planeta noastră la orele dimineții. Inainte de răsăritul soarelui, am putea vedea chiar și aurora boreală cu ochiul liber, scrie idokep.hu.

Erupția solară de intensitate X2,2, de joi dimineață, va provoca turbulențe mai puternice în câmpul magnetic al Pământului decât se așteptau anterior.

Departamentul de meteorologie spațială al NOAA (Administrația Națională Oceanică și Atmosferică) se așteaptă la un indice extrem de X8,33 pentru sâmbătă dimineața în ultima sa prognoză, potrivit sursei citate.

NOAA a ridicat nivelul de alertă de furtună solară geomagnetică la 4 („severă”) joi, în condițiile în care mai multe explozii solare se îndreaptă spre Pământ și se așteaptă să se combine.

Large sunspot groups and strong solar flares led to the issuance of SWPC’s first G4 Watch since 2005… pic.twitter.com/oi55cTPXhP

