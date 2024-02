Anul Dragonului de Lemn. Semnificații. „Propice pentru îmbogăţire”

Anul Nou Chinezesc – Anul Dragonului de Lemn – va începe pe 10 februarie 2024 şi se va încheia pe 28 ianuarie 2025. Chinezii vor sărbători cu focuri de artificii, veşminte roşii şi mâncăruri specifice Anul Nou Chinezesc.

Marcat la a doua Lună Nouă de după solstiţiul de iarnă, potrivit calendarului chinezesc, Anul Nou sau Sărbătoarea Primăverii este de departe cea mai importantă sărbătoare chinezească, comparabilă, ca semnificaţie, cu Crăciunul pentru occidentali. Datele sărbătorii variază între sfârşitul lunii ianuarie şi începutul lui februarie, determinate fiind de ciclurile Lunii. Atmosfera de sărbătoare culminează în ultima seară a anului vechi (Revelionul) şi în prima zi a Anului Nou. Sărbătoarea Primăverii, care la chinezi are o istorie de circa 4.000 de ani, se încheie în fiecare an cu Festivalul Lampioanelor (în 2024 pe 24 februarie).

În China sărbătorile durează până la 16 zile, dar numai primele şapte zile sunt considerate sărbătoare legală (10 februarie – 16 februarie 2024), potrivit chinesenewyear.net. În timpul Revoluţiei Culturale din 1967, sărbătorile oficiale de Anul Nou Chinezesc au fost interzise în China. Dar liderii chinezi au devenit mai dispuşi să accepte tradiţia. În 1996, China a instituit o vacanţă de o săptămână în timpul sărbătorii – acum numită oficial Festivalul Primăverii – oferind oamenilor posibilitatea de a reveni acasă şi de a sărbători noul an, potrivit www.history.com/.

China, cu o populaţie actuală care depăşeşte 1,4 miliarde (www.statista.com), este un stat multinaţional, în care conlocuiesc 56 de comunităţi etnice, potrivit asiasociety.org. Fiecare naţionalitate are tradiţii diferite legate de Anul Nou, dar pentru toate naţionalităţile masa din seara de Revelion, numită „Masa Reîntregirii”, reprezintă un moment important pentru familie. Indiferent unde se află, toţi membrii familiei încearcă să se întoarcă la casa părintească pentru a servi împreună ultima masă a anului care se încheie. Există consemnări istorice potrivit cărora în trecutul mai îndepărtat chiar şi cei pedepsiţi cu închisoarea erau eliberaţi pentru noaptea de Revelion, pentru a fi alături de familie.

În calendarul chinezesc, fiecare an este reprezentat de unul dintre cele 12 animale care alcătuiesc un ciclu calendaristic: şobolanul, boul, tigrul, iepurele, dragonul, şarpele, calul, capra, maimuţa, cocoşul, câinele şi porcul. Fiecărui semn i se asociază, pe rând, şi unul dintre cele cinci elemente fundamentale ale universului: lemnul, focul, pământul, metalul, apa. Un tur complet al calendarului înseamnă cinci cicluri a câte 12 ani, adică 60 de ani.

Explicaţia folosirii denumirii unor animale pentru desemnarea anilor are la bază o legendă. Se spune că, înainte de a părăsi pământul, Buddha a invitat toate animalele pentru a-şi lua rămas bun de la acestea. Din nefericire, doar 12 şi-au făcut apariţia, iar, în semn de recunoştinţă, Buddha a decis ca fiecare an să primească numele unui animal şi cei născuţi în cursul anului respectiv să moştenească câte ceva din particularităţile acelui necuvântător.

Anul Dragonului de Lemn 2024 este considerat de zodiacul chinezesc un an propice pentru îmbogăţire şi realizări pe plan personal. În acest an se vor naşte mulţi copii, deoarece semnul anului este foarte favorabil. Chinezii cred că animalul care guvernează anul de naştere are o puternică influenţă asupra persoanei respective. Elementul Lemn este asociat cu forţele naturale şi va ajuta în depăşirea obstacolelor. În ceea ce priveşte culoarea norocoasă a Anului Nou Chinezesc, potrivit artei Feng Shui, verdele smarald este culoarea care va aduce prosperitate şi succes în Anul Dragonului de Lemn.

Dragonul apare în mitologia multor culturi antice, dar nicăieri în lume nu a fost atât de venerat ca în China, acesta fiind singurul animal mitologic din cele 12 care formează horoscopul chinez. În cultura chineză, dragonul simbolizează noroc, putere şi inteligenţă, iar cei născuţi sub acest semn sunt predestinaţi succesului şi bogăţiei. Bruce Lee, Bill Clinton sau Salvador Dali sunt „dragonii” dintr-o listă foarte scurtă. El controlează vremea şi apa şi nu respiră foc. Considerat cel mai bun semn al anului, a fost reprezentat pe straiele împăraţilor, realizate din cele mai preţioase materiale, şi se regăseşte în nenumărate referinţe în literatură şi artele spectacolului. Balaurul a fost prezent peste tot în China antică şi răzbeşte cu aceeaşi importanţă şi în prezent, potrivit www.worldhistory.org.

Dragonul este al cincilea animal din ciclul de 12 ani al semnelor zodiacale chinezeşti, care vine după Iepure şi înaintea Şarpelui. Ultimii ani ai Dragonului înaintea celui din 2024 au fost: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964 şi 1952, iar următorul an Dragon va fi în 2036 (Anul Dragonului de Foc), după cum se menţionează pe www.chinahighlights.com.