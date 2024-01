Atac la Maia Sandu. „Au fost scoși de la naftalină toți băsiștii”

Atac la Maia Sandu după ce personaje controversate din România au ajuns să ocupe posturi-cheie în structurile Republicii Moldova. Victor Ciutacu vorbește inclusiv despre ungerea lui Cristi Danileț ca procuror general la Chișinău, însă această ipoteză nu se confirmă până acum.

„România a devenit rezervor nesecat de cadre pentru Republica Moldova. E o frăție a puterii politice de la București cu regimul Maiei Sandu și un dor de unire sub steluțele Uniunii Europene de te podidesc lacrimile. Dintr-o dată, de la un punct încolo, nu mai găsesc basarabenii printre ai lor unii capabili să ocupe funcțiile publice importante și ne întreabă pe noi dacă n-avem ceva de dat cu împrumut. Nici măcar nu le mai pute limba românească, ba dimpotrivă. În numele nobilului ideal al integrării, îi fac și cetățeni pe bandă rulantă, de pe o zi pe alta, de zici că toți ai noștri s-au născut lângă zidurile Cramei Cricova și-s nepoți cu Ștefan cel Mare și Sfânt. Le dau poziții pe măsură. În ultimul an, și-au luat de la noi, de dincoace de Prut, șef la Spălarea Banilor, pe Daniel-Marius Staicu, guvernator al Băncii Naționale, pe Anca Paliu-Dragu, și se pregătesc să-și aducă și o caricatură de prezumtiv procuror general, pe nefericitul de Cristi Danileț, dat afară de trei ori din magistratură, reprimit și ieșit la 48 de ani la pensie specială de 5.500 euro, ca orice luptător cu sistemul. Cel puțin la ultimul, motivarea Maiei Sandu e de o solemnitate de se crapă pereții la auzirea anunțului. Cică l-a făcut de urgență cetățean moldovean pe caricatura aia de om, citez, în interesul țării. Vă dați seama, karatisul ratat al magistraturii românești a ajuns un soi de Maradona, corcit cu Mourinho, pe partea judiciară amândoi. Peste toți ăștia (și Dumnezeu mai știe câți alți civili de bine pe zona de Externe), a pus și Comisia Europeană umărul și a detașat-o la Chișinău, ca angajat pe propriu, pe eternă sinecuristă Anca Boagiu. Obiectiv național, nu glumă, dacă au fost scoși de la naftalină toți băsiștii și toate creațiile sistemului din vremea bătrânului marinar, plus reziștii detașați o vreme la Bruxelles pe post de tehnocrați, ca nu cumva să greșească frații noștri de peste Prut cărarea dreaptă către spațiul comun al Uniunii Europene. După ce ani de zile le-am naturalizat valorile și le-am dat cetățenie, ca să se poată umple Occidentul de pițipoance și racheți cu pașapoarte românești, acum le dăm întru folosință și întrebuințare patriotică”, a afirmat Victor Ciutacu.

La Chișinău se derulează procedura de numire a unui procuror general. Doar că, încă de pe 29 decembrie 2023, s-a încheiat etapa de depunere a dosarelor. Astfel, în cursă sunt acum șase persoane, iar Danileț nu este una dintre acestea. Cristi Danileț a depus recent cererea de pensionare din magistratură.