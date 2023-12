Ce au pregătit televiziunile de Revelion

Telespectatorii TVR 2 vor întâmpina anul 2024 alături de mari artişti şi melodii nemuritoare la „Gala Şlagărelor Româneşti de dragoste”, dar şi cu petrecere, folclor de calitate şi artiști de top la FUEGOVELION 2024 și Paul Surugiu-Fuego.

„Pentru că RIVALII tocmai au încheiat un sezon…de corazon, ce altceva s-ar fi potrivit mai mult pentru finalul anului, decât această adunare aleasă de mari nume, care să cânte melodii “de corazon”! Asezonate cu umorul partenerilor de la Teatrul de revistă “Constantin Tănase” și cu prezența activă, în sală, a unor mari personalități ale vieții publice românești, cu concursuri distractive și cu un balet de poveste, cele trei ore pe care vi le oferim, în această ediție specială “Rivalii”, vor ridica la plasă Revelion de 10, pe care îl pregătește TVR2!”, spune Marina Almășan.

În aşteptarea marii petreceri dintre ani, de la ora 19:05, Marina Almăşan şi Dan Helciug ne invită la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, la un super-show muzical, „Gala Şlagărelor Româneşti de dragoste”, spectacol dedicat cântecului și șlagărului peren care au contribuit la scrierea istoriei muzicii ușoare românești. Printre invitaţi: Grupul COMPACT, Mihai Traistariu, Marina Voica, Marius Teicu, Gabriel Dorobanțu, Maria Radu, Horia Moculescu în duet cu Adi Minune, ASIA, Adrian Enache, momente vesele cu Valentina Fătu și Vasile Muraru, plus special-guest starurile de la Chișinău – populara trupă MILLENIUM, care a realizat, special pentru această ocazie, un remix al unora dintre cele mai frumoase refrene de dragoste ale unor compozitori români. Alături le va fi Baletul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

„Irina Loghin va avea parte de provocări inedite și va cânta ceva neașteptat”, în „FUEGOVELION 2024”, de la ora 22:00

Paul Surugiu-Fuego şi echipa „Drag de România mea” au pregătit un super program de Revelion. Artist de succes, cu priză la public și o experienţă de peste 25 de ani, promotor al artei de calitate Paul Surugiu-Fuego a pregătit un Revelion autentic, cu folclor şi artiști de top. Invitaţii săi, care iubesc arta populară şi sunt simboluri ale scenei, vor încinge cea mai mare sărbătoare pentru români „FUEGOVELION 2024”. Paul Surugiu-Fuego mărturisește că ne va surprinde cu un program aparte, o călătorie prin mai toate zonele geografice ale României, duete inedite, urări de suflet și cântece nemuritoare. La TVR 2, „FUEGOVELION 2024” va începe pe 31 decembrie, de la ora 22:25 și va ține aproape patru ore. În decorul superb, cu mese pline de preparate tradiţionale delicioase – costiţe, sărmăluţe, cozonac, carne la garniţă – pregătite cu drag de Geta Pătraşcu, distracție va fi pe cinste!

Program de tradiţie, FUEGOVELION se numără printre cele mai urmărite show-uri TV, un brand asociat cu decența, calitatea şi eleganța. În cea mai importantă noapte dintre ani, Paul Surugiu-Fuego invită telespectatorii TVR 2 la o petrecere pe cinste, alături de mari artiști ai neamului, dar și tineri plini de energie. Printre invitaţi: Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Vlăduța Lupău, Olguța Berbec, Nicoleta Voica, Steliana Sima, Matilda Pascal Cojocărița, PLĂIEȘII, Elena Merișoreanu, Maria Butilă, Florentina și Petre Giurgi, Alesis, Oana Font, Zorina Bălan şi Ilie Caraș.

„Am făcut un Revelion cum n-ați mai văzut de multă vreme! După succesul de anul trecut al concertului meu folcloric, ne-am zis că ar fi frumos să continuăm tradiția și să realizăm un spectacol tv cu mari artiști din mai toate zonele, cu melodii de neuitat, costume autentice, totul într-o petrecere de neuitat, cu public spectator, cu masa plină de bucate alese, cu multă veselie! Eu zic că merită să ne vedeți! Nu vă divulg prea multe momentan, doar că doamna Irina Loghin va avea parte de provocări inedite și va cântă ceva neașteptat, doamnele Sofia Vicoveanca și Nicoleta Voica vin cu șlagăre de neuitat, iar PLĂIEȘII din Basarabia ne aduc bună dispoziție…”, a spus Paul Surugiu Fuego.

De la ora 1:50, telespectatorii TVR 2 sunt invitați să vizioneze „Animal de pradă” (The hunted-SUA, 2003), un thriller în regia lui William Friedkin, cu Tommy Lee Jones, Benicio del Toro și Connie Nielsen în rolurile principale.

De la ora 3:30 este programată comedia/thriller „Ghinionista” (Head above water-SUA, 1996), în regia lui Jim Wilson, cu Cameron Diaz, Harvey Keitel, Billy Zane și Craig Sheffer în rolurile principale.

2024 – Revelionul marilor concerte la TVR Cultural

Program de sărbătoare şi la Revelionul TVR Cultural, unde puteţi urmări filme româneşti și concerte în premieră, dar și momente umoristice inedite din Arhiva de Aur, reunite sub genericul „La mulţi ani, domnule Caragiale!”.

Pentru cei care doresc să petreacă noaptea dintre ani cu eleganţă şi graţie, TVR Cultural propune, de la ora 20:00, „Balul vienez” de la Timişoara, un eveniment ce reprezintă nu doar o ocazie de socializare, ci și un angajament în sprijinirea proiectelor caritabile și educaționale. Balul Vienez Timișoara, al 31-lea bal recunoscut la nivel mondial de orașul Viena, este organizat sub Înaltul Patronat al Ambasadei Austriei. În decursul a zece ani, a devenit un simbol al generozității și frumuseții pe care oamenii o pot aduce în viața comunității. Evenimentul, prezentat de Roxana Morun şi Bogdan Stănescu, îi are invitați pe Ruxandra Donose, una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate mezzosoprane din generaţia sa; Orchestra Spirit of Vienna, formată din cei mai buni muzicieni din metropola austriacă și, nu în ultimul rând, concertmaestrul Wang-Yu Ko; Romanian Flute Ensemble, un ansamblu creat de profesorului și solistului Matei Ioachimescu, conf. univ. dr. la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara și Riana Savu, studentă.

Trei mari concerte vă aşteaptă la TVR Cultural. Petrecerea începe, la ora 22:00, cu melodiile trupei Byron (Dan Byron la voce, chitară și flaut, Dan Georgescu la chitară, Sergiu „6” Mitrofan la pian și clape, László Demeter la bas și Andrei Ilie la tobe), care te poartă într-o călătorie prin universul complex al gândurilor și trăirilor recurente, al anxietăților și întrebărilor existențiale.

De la ora 23:05 „La mulţi ani domnule Caragiale!”. Momente, schiţe de I.L. Caragiale (partea I). Personaje celebre, portrete impecabil conturate, întipărite în mintea şi sufletul cititorilor sau spectatorilor – de la Dl. Goe, cu care am făcut cunoştinţă poate chiar la grădiniţă, până la Vizita, Bubico sau Petiţiune şi Tren de plăcere – vor face deliciul telespectatorilor în programul de Revelion.

Spunem „LA MULTI ANI 2024!”, la ora 0:00, alături de Concert „The Mono Jacks”, o poveste despre perseverență, dăruire și urmărirea visurilor care te definesc.

La ora 1:41, vă invităm la un film de comedie, „SECRETUL LUI BACHUS” (România, 1983), în regia lui Geo Saizescu, cu Ştefan Mihăilescu Brăila, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu şi Octavian Cotescu Victor, un ziarist incisiv, descoperă o serie de nereguli într-o întreprindere agricolă de stat. Investigaţiile sale vor scoate la iveală escrocheriile comise de către gestionarul unui depozit de vinuri, poreclit Bachus. Deşi sprijinit de o adevărată reţea de acoliţi, Bachus nu se va putea feri la nesfârşit de braţul justiţiei.

De la ora 3:39, telespectatorii TVR Cultural sunt invitaţi la un concert susţinut de Irina Sarbu Band cu piese de jazz standard, etnojazz, samba, bossa nova, tango, muzică românească interbelică şi muzică franceză.

Dimineaţa vine cu umor, la ora 5:00, alături de cea de-a doua parte a programului „La mulţi ani domnule Caragiale!”. Momente, schiţe de I.L. Caragiale.

Revelionul cel neBUN aduce la Antena 1 zeci de vedete, care se întrec în cel mai tare concurs de revelioane

Liviu şi Andrei împreună cu Nea Mărin, gazdele show-ului din noaptea dintre ani

În noaptea dintre ani, de la ora 20:00, la Antena 1, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se întrec cu Nea Mărin în cel mai tare program de Revelion. Zeci de vedete li se vor alătura celor două echipe conduse de Nea Mărin şi de Liviu şi Andrei şi împreună îi vor invita pe telespectatorii să decidă câştigătorul. Aceştia se vor putea bucura de o porţie dublă de distracţie, două Revelioane într-unul, așa cum numai Revelionul cel neBUN poate fi!

Numere de dans, momente umoristice, cei mai renumiți artiști din toate generațiile și din cele mai diverse genuri muzicale, pe toate şi mai mult de-atât le va avea Revelionul cel neBUN. Voia bună şi distracţia vor fi şi ele la înălţime, într-o noapte în care petrecerea este pentru toate gusturile. Şi cum întrecere fără obstacole nu putea exista, cei trei îi au alături de ei şi pe poznaşii serii, Rikito Watanabe şi Sonny Medini, care se vor asigura că întrecerea nu va fi deloc una simplă.

Loredana, Delia, Connect-R, Andreea Bălan, Andreea Antonescu, Mircea Baniciu, Ana Baniciu, Puya, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Paula Chirilă, Azur, Cătălin Crişan, A.S.I.A., Andreea Bănică, Gelu Voicu, Voltaj, Tudor Ionescu, Olguţa Berbec şi Remus Novac, Angelica Flutur, Pepe, Ruby, SHIFT, Jean de la Craiova, Giulia Anghelescu, Cleopatra Stratan şi Edward Sanda, Vali Vijelie, Tzancă Uraganu’, YNY Sebi şi Bogdan DLP, Georgiana Lobonţ, Taraful de Caliu, baletul COBO, coordonat de Cocuța și Bogdan Boantă, și mulţi alții fac parte din cel mai neBUN program de Revelion, în care artiștii intră în scenă reprezentând fie echipa lui Liviu și Andrei, fie echipa lui Nea Mărin. Din care tabără a distracției fac parte artiștii, ce aduce fiecare pe scena pe care întâmpină Noul An și ce alte surprize au mai pregătit cei trei amfitrioni telespectatorii vor descoperi la Revelionul cel neBUN, pe 31 decembrie, la Antena 1, de la ora 20:00, când cea mai tare petrecere îi va purta spre 2024!