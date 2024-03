Cristiano Begodi s-a luat de toată lumea: suporteri și arbitru

Rapid a avut un început de coșmarîn play-off-ul care inițial îl abordase cu foarte mult entiziasm și încredere după ce executase liderul SuperLigii, FCSB, cu 4-0, în ultima etapă a sezonul regulat. A pierdut acasă cu 2-1 în fața Farului.

Deși apăruseră numeroase insinuări pe tema unei așa zise omenii din partea echipei lui Gică Hagi a fost exact invers, dobrogenii făcând un meci tactic perfect și având în Louis Munteanu un atacant în mare formă. Rapid era la patru puncte în urma liderului FCSB dar acest eșec, total nescontat, ar putea avea urmări foarte neplăcute la final pentru giuleșteni în lupta la titlu. Un factor care a cântărit teribil de greu pentru jucătorii Rapidului, probabil o formă de protest după recentele arestări efectiuate în galeria Rapidului, inclusiv liderul ei, Liviu Ungurean primind mandat de 30 de zile, l-a reprezentat tăcera fanilor aflați în tribune, Acest lucru i-a mirat și i-a întristat de jucători. Iar antrenorul Cristiano B ergodi a fost la final un car de nervi, care s-a luat de toată lumea, suporteri și arbitru, ca o încercare de a diminua erorile sale și ale jucătorilor.

„Am avut multe ocazii și am ratat și ne-au dat două goluri pe contraatac. Am jucat prea mult în centru, fără să jucăm pe benzi, în prima repriza. Am avut ocazii mari cu Hasani și Kraniqi, a fost o seară negativă. Am încercat și în 10 oameni. Am stricat victoria cu FCSB, piezând astăzi. Mergem înainte.

Așa manieră pentru noi când am luat roșu, a fost fault la Rrahmani. Nu mi-a plăcut ce a făcut acest arbitru, nu mi s-a părut că arbitrat deloc bine, poate mă suspendă. I-am zis ce meci a făcut, s-a uitat la mine și atât. Astăzi mi s-a părut un meci….Am văzut doi arbitri, unul pentru ei, unul pentru noi. Nu mai spun nimic, că mă suspendă 6 luni. Nu mi-a răspuns nimic, a dat afară ofițerul nostru de presă.

Ne-a dat așa o euforie victoria cu FCSB, dar am fost convins că puteam câștiga și acest meci. Dacă dădeam gol primii, se schimba meciul. Am simțit echipa și apatică, aceste două zile ne-au afectat, conștientul lucrează, nu este ușor să treci peste momentul ăsta. A fost un moment dificil pentru peluză, pentru președintele nostru. Atmosfera.Atmosfera nu a fost ok. Nu înțeleg ce vină am avut eu și jucătorii pentru cele întâmplate în ultimele zile. S-a văzut cât de mult i-a afectat pe jucători liniștea fanilor care altădatîă erau lângă echipă. Mergem înainte, mai sunt 9 meciuri, putem recupera, urmează meciul cu Craiova”