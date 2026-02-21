Culisele numirii lui Bolojan: Ce spune Kelemen Hunor despre premier

Kelemen Hunor, liderul UDMR, îl descrie pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, drept un om cu rezistenţă remarcabilă la atacuri, subliniind că ştia înainte ca Bolojan să devin prim-ministru că acesta este „încăpăţânat”.

Kelemen Hunor a fost întrebat sâmbătă, în emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima Tv, cum l-ar descrie pe Ilie Bolojan într-un singur cuvânt.
„Extrem, extrem de rezistent la toate atacurile. Astăzi asta aş spune.Că în ultima perioadă am văzut ce s-a întâmplat şi rezistă, extrem de rezistent.
Nu am avut aşteptări de niciun fel, ştiam că este un om încăpăţânat, ştiam ce ştiam înainte de a ajunge el în Bucureşti.
Noi am mai interacţionat şi când era secretar general al Guvernului şi după. Dar are o rezistenţă uriaşă”, a răspuns Kelemen Hunor.
Acesta a refuzat că comenteze situaţia din interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, argumentând că nu vrea să discute despre Partidul Naţional Liberal, nici de USR şi nici de PSD.
„E treaba fiecărui lider de a ţine partidul, formaţiunea politică într-o anumită direcţie.

Nu am urmărit şi nu urmăresc partidele politice, asta e treaba jurnaliştilor, analiştilor şi a celor care sunt membri în PNL sau în PSD sau în USR sau în cazul nostru, în UDMR”, a argumentat Kelemen Hunor.
