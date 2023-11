De la statul de drept, până la secesiune – cum și-a complicat UE existența

Democrația europeană și UE au un nou campion, care pe deasupra mai deține și președinția rotativă a Uniunii. Socialistul spaniol Pedro Sanchez a reușit să se mențină la putere dup alegerile din această vară. PSOE, partidul sau, a pierdut scrutinul în fața conservatorilor din Partidul Popular, însă, la fel ca și în Polonia, jocul alianțelor a făcut ca Sanchez să iasă învingător. Conservatorii spanioli nu au găsit aliați decât în partidul Vox, socotit de extremă dreapta, antiimigrație. Acesta este si motivul pentru care Sanchez este prezentat ca un campion al progresismului în fața forțelor retrograde. Conservatorii spanioli, aliații fideli ai Germaniei Angelei Merkel, cauționați mereu de la Comisia Europeană atunci când încălcau regulile deficitului bugetar, au fost abandonați pentru moment.

Însă pentru a rămâne la guvernare, Pedro Sanchez a trebuit să încheie un pact cu ceea ce, în 2017, la momentul referendumului ilegal pentru independență din Catalonia, pentru o bună parte din țările UE, dar și pentru Bruxelles, era un soi de diavol – separatiștii catalani. Pentru a obține votul de investitură, Sanchez a încheiat un acord pentru acordarea unei amnistii complete separatiștilor implicați în referendumul ilegal din 2017 (închiși, eliberați între timp, fugari), o amnistie pe care a declarat deseori că nu o va acorda. Mai mult, Sanchez a acceptat faptul că unul dintre obiectivele guvernului său va fi dezbaterea teritorială și negocierile cu independentiștii catalani și cu cei basci pentru un nou Statut al celor doua regiuni. Cu o zi înainte de a obține votul, Sanchez a mai optat pentru ”interpretarea Constituției în spiritul vremii”.

Greu se găsesc analizate în presa europeană (alta decât cea spaniolă) aceste acorduri și promisiuni ale premierului Spaniei pentru cei care au vrut să rupă Catalonia. În schimb, avem parte de articole despre cât de ”incluziv” este noul sau cabinet, care are mai mulți miniștri femei decât bărbați, despre cât de progresist este guvernul Spaniei, despre cât de important va fi rolul Yolandei Diaz (lidera partidului-umbrela Sumar, al doilea din cadrul coaliției), o membră a Partidului Comunist Spaniol, văzută ca un far al progresului, spre deosebire de forțele întunecate ale partidului tradiționalist Vox. În aceeași presă europeană a fost sărbătoare după alegerile parlamentare din Cehia din octombrie 2022, când Partidul Comunist a ratat intrarea în parlament pentru prima dată după 1990. Să lăsăm însă deoparte chestiunea acestui ”cordon sanitar” creat de Bruxelles și marile capitale vestice pentru anumite orientări politice din noile state membre din Est.

Cel mai grav este că campionul democrației progresiste spaniole acordă o amnistie politică unui grup de separatiști ce au organizat un referendum ilegal și au declarat independența Cataloniei. Va scăpa de condamnare și președintele de atunci al regiunii Catalonia, Carles Puigdemont, acum europarlamentar fugar, un individ care și-a părăsit țara într-o urmărire pe autostradă, cu mașini schimbate sub un pod. Acest politician a negociat la sânge cu premierul Spaniei pentru cele șapte voturi ale partidului său catalan. Comisarul european pentru Justiție, Didier Reynders, a trimis o scrisoare guvernului spaniol, spunând că este îngrijorat de perspectiva unei amnistii politice care să anuleze verdictele date de justiția independentă. Pana acum, comparând cu trimiterea în fața Curții Europene de Justiție, cu tăierea accesului la banii europeni și amenințările de a suspenda dreptul de vot al țării in UE – tratament de care au avut parte statele estice – scrisoarea comisarului este ca o bătaie pe umărul premierului Spaniei. Poate că belgianul Reynders se gândește la națioalismul flamand în ascensiune și la perspectiva unei secesiuni în țara sa, cum poate gândesc și oficialii de la Londra despre Scoția, așa cum referendumul catalan a generat semne de întrebare și în Romania. Să lăsăm deoparte și acest argument și să dăm credit strategiei lui Pedro Sanchez, care spune că dorește să găsească o soluție negociată și amicală, nu una de forță, pentru Spania si care a semnat un pact cu separatiștii în care arată clar că nu le împărtășește viziunea.

Comisia Europeană are dreptul de a interveni în politica unui stat membru dacă suspectează că se produce o încălcare a statului de drept. Comisia nu a adoptat nicio asemenea procedură pentru Spania lui Pedro Sanchez – pentru moment, suntem la stadiul scrisorilor. Însă Comisia pare să aibă o mare dilemă: mecanismul punitiv privind statul de drept a fost conceput pentru statele estice, pentru democrațiile insuficient de mature (adică cele în care încă există opoziție față de inițiativele Bruxellesului), a fost conceput pentru Polonia lui Kaczynski, Ungaria lui Orban, nu pentru Spania lui Pedro Sanhcez. Și totuși, Spania are un Consiliu General al Magistraturii, adică exact acel organ care ar trebui să asigure independența justiției, care are membri cu mandate expirate din urmă cu cinci ani. Comisia a cerut Spaniei să reînnoiască aceste mandate, însă fără rezultat. Problema este politică: magistrații care refuză să se retragă din CSM-ul spaniol sunt în majoritate conservatori, iar schimbarea balanței în acest organism ar fi încă o mână de ajutor pentru secesioniști, motiv pentru care Partidul Popular le oferă tot sprijinul politic.

Cert este că statul de drept nu stă bine în Spania – nici la nivel de principii și nici pur tehnic. Iar Comisia Europeană ar trebui să aibă o dilemă: va fi la fel de dură ca în cazul Poloniei sau Ungariei sau nu? Dacă va judeca cu aceeași măsură, atunci în Spania s-ar ajunge la o criză politică, iar eventualele anticipate au un câștigător aproape sigur – alianța dintre conservatori și Vox, caci pactul semnat de progresiști cu secesoniștii pentru a rămâne la putere le-a erodat capitalul electoral. În plus, Spania poate reacționa așa cum Germania și Bruxellesului nu s-au gândit că țările supuse acestei proceduri a statului de drept o vor face. Spania poate urma linia Poloniei și Ungariei și poate șantaja Bruxellesului într-un mod mult mai grav decât o pot face niște economii est-europene. Dacă Bruxelesul aplică duble standarde, va fi acuzat de ipocrizie în procedurile privind statul de drept. Desigur, aceste critici ar putea fi relativ ușor băgate sub preș cu ajutorul presei de mainstream din Europa și printr-o mulțime de analize care să demonstreze de ce egalitatea nu este pentru căței.

Cea mai importantă din perspectiva României este soluția la care se va ajunge cu secesioniștii spanioli și cu acțiunea secesionistă în general. La momentul referendumului pentru independență din Scoția (2014), nu puține voci din UE se exprimau în favoarea primirii Scoției independente în Uniune. După Brexit (2016), simpatia pentru scoțieni (majoritatea pro-europeni și anti-Brexit) a crescut. Guvernul de la Madrid, de orice orientare ar fi, nu va putea fi în favoarea primirii Scoției în UE, în timp ce refuză independența Cataloniei. La fel ar sta lucrurile și pentru Uniunea Europeană. Toate aceste dileme ce pot duce la precedente extrem de periculoase pleacă de la elaborarea unor politici punitive cu dedicație pentru statele estice – politizarea executivului european (care nu mai este un simplu gardian al tratatelor) și politizarea radicală uneori a accesului la fondurile UE prin condiționări legate de statul de drept (inexistente în tratatele UE) și de vag definitele ”valori europene”.