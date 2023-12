De-mi-si-a! Ministrul care și-i i-a pus pe toți în cap. Dar și ce-a putut să spună…

Scandal de proporții la Londra. Ministrul de Interne, James Cleverly, zice că a fost o glumă, apoi că, mai mult, discuția era una privată. Și de ce și-au încălcat jurnaliștii regula nescrisă? Păi pentru gravitatea afirmațiilor făcute de ministru.

Fusese numit în urmă cu doar o lună și și-a zis să dea câteva sfaturi de viață privată, familie și soliditatea unei căsnicii. A dat-o în bară!

Zice, ”îi administrezi soției, în doze mici, drogul violului”! Ce anume? ”Mereu sedată uşor, nu-și poate da seama că există bărbaţi mai buni în altă parte”, a explicat ministrul.

Câteva ”picături de flunitrazepam în băutură în fiecare seară nu e ilegală dacă e doar un pic”, a insistat James Cleverly,

Cleverly a făcut aceste ”glume” chiar când ministerul pe care-l conduce anunța măsuri împotriva spiking-ului – administrarea de droguri unei persoane fără consimțământul acesteia cu scopul de a profita de ea.

Din Opoziție, laburiștii au reacționat, fără îndoială, imediat.

ONG-urile care luptă pentru drepturile femeilor i-au cerut demisia.

Recepția a fost organizată pe 18 decembrie.

James Cleverly e căsătorit și are doi copii.

Oficialul a transmis ulterior, prin purtătoarea sa de cuvânt

„În ceea ce s-a înţeles tot timpul ca fiind o discuţie privată, ministrul, care a evocat spiking-ul, a făcut ce era menit să fie o glumă ironică, pentru care îşi cere scuze”.

Conversația era menită, într-adevăr, să fie privată, dar The Sunday Mirror a ales s-o publice tocmai din cauza gravității afirmațiilor și a rolului extrem de important de ministru pe care-l are Cleverly.

ONG-urile care luptă pentru drepturile femeilor și-au pierdut orice încredere în capacitatea ministrului de a înțelege situația femeilor, pericolul în care se găsesc acestea din cauza drogului violului, precum și ce e de făcut pentru protejarea lor.

Prestigiosul ONG Fawcett Society, fondat încă din 1866, i-a cerut deja demisia, notează

Reprezentanţii Partidului Laburist, de Opoziție, au catalogat declarațiile ca fiind „scandaloase”.

„Dacă ministrul ia în serios lupta împotriva spiking-ului şi violenţa la care sunt supuse femeile, atunci asta comportă o schimbare culturală completă. Comentariile deplasate trebuie să înceteze, iar asta trebuie să înceapă cu oficialii de rang înalt”, a declarat Alex Davies-Jones.

Iar Yvette Cooper a susținut că e „incredibil” faptul că James Cleverly a făcut „asemenea glume şocante” chiar în ziua în care Guvernul anunţa noi măsuri împotriva spiking-ului.