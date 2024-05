Decizia lui Dan Petrescu privitor la vedeta care l-a criticat pe Mutu

Dan Petrescu semnase contractul cu CFR Cluj cu convenția de a începe munca din vară, după încheierea acestui sezon. Dar faptul că parcursul ardelenilor departe de valoarea lotului și de obiectiv, calificarea în turul 1 preliminar al Conference League punea în pericol realizarea acestuia a schimbat lucrurile.

Bursucul a fost ademenit cu o primă specială de 50.000 de euro să vină de acum pentru a califica CFR-ul în Europa și a acceptat. Și-a făcut apariția la meciul de acasă cu Rapid, din ultima etapă, a 8-a din play-off, câștigat cu destule emoții, cu scorul de 3-2.

Dan Petrescu nu a fost niciodată adeptul vedetelor în vestiar și de aceea la sosirea sa a lăsat de înțeles faptul că va renunța la cei mai titrați jucători din lot, grecul Tachtsidis și marocanul El Kaddouri, care au și cele mai mari salarii. Marocanul nici nu s-a aflat în lotul pentru meciul cu Rapid.

Tachtsidis a avut un dur conflict cu fostul antrenor, Adrian Mutu, despre care a spus că nu a știut să comunice, este prea plin de el și a dat bir cu fugiții la momentul în care lucrurile nu mergeau bine. Mutu a spus despre grec că are valoare dar îl trădează caracterul de total neprofesioalism, cu o viață în afara terenului extrem de tumultoasă și cu divorțul de soție.

La meciul cu Rapid Petrescu l-a introdus din primul minut pe Tachtsidis și evoluția elenului a fost i mare surpriză plăcută pentru Bursuc. Acesta și-a dat repede seama că are sub comandă unul dintre cei mai buni mijlocași din SuperLiga, dacă nu cumva cel mai bun și și-a schimbat complet punctul de vedere.

Pe care l-a și mărturisit public, la conferința de presă, unde a spus că Tachtsidis l-a și convins total de necesitatea menținerii lui în lot, având valoare incontestabilă. Imediat patronul Neluțu Varga a confirmat faptul că i s-a propus grecului, aflat la final de contract, să continue încă un an cu drept de opțiune pentru al doilea. Tachtsidis are 33 de ani și cel mai important club din carieră la care a evoluat în multe partide este AS Roma.