Din ianuarie, la raft, produse marcate SGR

Produsele care au ambalaje cu marcajul SGR ar putea să ajungă pe rafturile magazinelor în cursul lunii ianuarie. RetuRO Sistem Garanţie Returnare va fi implementat începând din 30 noiembrie 2023, iar din acel moment românii vor plăti o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant.

Cel mai probabil, primele astfel de ambalaje de pe piaţă vor fi cele din plastic. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi va primi înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.

”(…)România va implementa un sistem atipic pentru acest moment, pentru că este primul sistem de mari dimensiuni care este integrat. Cealaltă piaţă mare la nivel european, care are în prezent un Sistem de Garanţie-Returnare, este piaţa din Germania, unde însă funcţionează pe baza unor reţele închise la nivel de comercianţi şi deci există mai mulţi operatori aferenţi fiecărui comerciant. Concluzia este că, în curând, toate pieţele europene vor porni pe acest drum. România are, într-adevăr, particularitatea de a fi început mai devreme în această privinţă. Sigur că are şi multe de recuperat şi aici discuţiile cu privire la deficitul de colectare selectivă al ambalajelor le-am avut de-a lungul anilor”, a declarat, marţi, directorul general al Asociaţiei Berarii României, Julia Leferman, la conferinţa PRIA Environment.

„Pentru producători este importantă epuizarea stocului înainte ca noile produse cu marcajul SGR să ajungă la raft sau, aşa cum s-a amintit, va exista o complementaritate a lor la raft. O vreme le vom vedea în paralel. Ne aşteptăm în mod rezonabil ca produsele de ambalaje care poartă marcajul SGR să înceapă să ajungă la rafturile magazinelor în cursul lunii ianuarie.

Acţiunea de producţie va începe la începutul lunii decembrie, deci în mod normal există un anumit decalaj de timp de la momentul la care produsul iese pe poarta fabricii şi până ajunge efectiv la magazin. Din perspectiva tipologiei de ambalaje, anticipăm că, cel mai probabil, primele ambalaje de pe piaţă vor fi cele PET şi vor urma sticla şi doza din aluminiu.

Este la fel de important, cum spuneam, comercializarea stocurilor din piaţă, pentru că sunt produse al căror conţinut este perfect bun şi se află în termen de valabilitate. Simplul fapt că ambalajul, respectiv eticheta, se schimbă nu schimbă cu nimic caracteristicile pentru consum al acestui produs. Nu ne dorim pierderi economice şi de resurse prin returnarea de către anumiţi comercianţi a stocurilor vechi în favoarea stocurilor noi. Din punct de vedere operaţional, vedem astfel de provocări. Sperăm ca acestea să fie depăşite în mod cât mai facil şi tranziţia aceasta între stocuri de produse să aibă loc rapid, dar în acord cu cerinţele pieţei şi ale consumatorilor”, a precizat Leferman.

„Pentru noi, în calitate de reprezentanţi ai industriei, acest proiect deja are cinci ani. A fost început în 2018, când, de altfel, primul obiectiv a fost acela de a avea un studiu de fezabilitate. Am avut mai multe studii de fezabilitate care, puse laolaltă, cel realizat de Berarii României şi cel realizat de producătorii de băuturi răcoritoare, au arătat concluzii foarte apropiate. De acolo a pornit drumul de implementare a acestui Sistem de Garanţie-Returnare pentru ambalajele de băuturi.

„Sperăm noi să dea şi un impuls pentru eficientizarea reală a colectării separate realizate de către primării în continuare, astfel încât cele două sisteme, în complementaritate, să aibă rezultate din ce în ce mai bune. De aici, vom avea de câştigat cu toţii, operatori economici şi noi, în calitate de cetăţeni”, a punctat ea.