Selecţionerul Edi Iordănescu. „Un lucru care nu îmi dă pace”

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Edward Iordănescu, a afirmat, vineri seara, după egalul, 1-1, în amicalul cu Irlanda de Nord, că adversarul a fost foarte arţăgos.

„În primul rând ne doream să câştigăm, chiar dacă am făcut al 12-lea joc fără înfrângere, noi am abordat la victorie meciul. Nu a fost uşor, pentru că am întâlnit un adversar foarte arţăgos. Am văzut că cifrele nu arată rău, am avut 66% posesie, dar am avut o construcţie pasivă în multe momente. Nu am avut nici ritmul la construcţie pe care l-aş fi vrut. Un alt lucru care nu îmi dă pace este legat de chimia jocului. Probabil că veţi vedea o altă soluţie în meciul cu Columbia. Este prematur să vorbim despre primul 11 sau aşezare acum. M-am gândit să mutăm cât mai mulţi jucători, să le dăm minute, nu-i uşor nici pentru noi să dăm minute unui jucător la echipa naţională pe care nu le primeşte la club. Dar ăsta este nucleul care acum trei luni şi jumătate a calificat naţionala României, după o campanie cu multe momente foarte bune. Şi am încredere foarte mare în ei, ştiu că pot mult mai mult”, a declarat selecţionerul într-o conferinţă de presă.

El a explicat că în acest meci a încercat să facă ajustări în jocul naţionalei şi a subliniat că nu are ce să reproşeze jucătorilor din punct de vedere al concentrării şi dorinţei.

„A fost un test care ne-a provocat, pe care îl aşteptam, un test dificil, pentru că împreună cu colegii din staff am văzut toate meciurile celor de la Irlanda de Nord din calificări şi ştiam că este o echipă foarte arţăgoasă, agresivă, cu lucruri bune în jocul ei. Dar mi-am dorit un test care să ne pună în dificultate, să ne răspundă la nişte întrebări. Am primit o serie de răspunsuri, am făcut mai multe încercări din punct de vedere global. Am încercat să consolidăm nişte lucruri, să fie atitudine să fie implicare, seriozitate. Echipei eu nu am ce să-i reproşez ca şi concentrare, dorinţă. Nu au fost jucători care să nu muncească. Am vrut să facem şi nişte ajustări, nişte corecţii. Din punct de vedere individual am încercat să facem nişte corecţii, pentru că dacă nu încerci acum, nu mai ai când. Sunt puţine momente în care ne permitem să încercăm. Vrem să avem răspunsuri cât mai clare şi la final de mai, iunie să ieşim cu deciziile cele mai obiective. Am primit răspunsuri pozitive şi negative”, a menţionat tehnicianul.

Iordănescu a precizat că Horaţiu Moldovan şi Andrei Raţiu, rezerve cu Irlanda de Nord, vor juca în amicalul cu Columbia de marţi, care se va desfăşura la Madrid (Spania).

„Avem aşteptări multe, sunt şi jucători de la care aşteptam mai mult, dar sunt şi jucători care au debutat astăzi, sunt şi jucători pe care am vrut să îi testăm. Am văzut că s-a discutat foarte mult şi pe tema portarilor. Avem doi portari foarte tineri, care activează în competiţia internă. Şi aveam două certitudini, am vrut să-l vedem şi pe Niţă astăzi, pentru că traversează o perioadă foarte bună în Turcia. Sunt şanse mari să-l vedeţi şi pe Moldovan, mai ales pe terenul la care el activează la Madrid (n.r. – împotriva Columbiei). Vrem să fie sub observaţia spaniolilor de la Atletico, să vadă că mizăm pe el şi că e un jucător foarte important pentru noi. La fel e şi cazul lui Raţiu, pe care nu puteam să-l expunem să joace 2 meciuri în 4 zile. Aşa că şi pe el am ales să îl folosim în meciul următor din Spania, acolo unde el activează”, a afirmat antrenorul.

„Lui Ianis Hagi i-am dat mai multe minute decât este obişnuit el să primească la club. Şi eu cred că merită să primească mai multe minute şi la club. Eu ştiu cât de mult l-au dorit cei de acolo. El este foarte conştient că nu poate să continue aşa, trebuie să facă ceva, să se impună. Poate trebuie să aibă o discuţie din nou cu antrenorul, să vadă ce doreşte şi clubul, şi să primească şanse. Nu poate să joace patru minute sau şase minute, mai ales că mai sunt mai puţin de două luni şi vine Europeanul. Astăzi a intrat mai bine decât s-a anticipat ţinând cont de minutele pe care le avea, dar a intrat cu dorinţa de a demonstra şi a produs câteva momente bune”, a adăugat Edward Iordănescu.

Acesta a precizat că va încerca să construiască un nucleu de jucători cât mai competitiv pentru EURO 2024.

„Vom avea o analiză cu staff-ul, tragem nişte concluzii după această acţiune, urmărim foarte atent evoluţiile fiecărui jucător, după care vom începe să aşezăm lucrurile pe hârtie, să vedem cum reuşim să construim un nucleu de 23 de jucători cât mai competitiv pentru European. Fiţi sigur că îmi doresc ca jucătorii să aibă jocuri în picioare. Poate că vor fi o excepţie, două care să nu aibă jocuri în picioare, dar va fi foarte greu să-i folosim în acelaşi timp la EURO. Un jucător care intră şi nu a avut foarte multă continuitate, dar care are experienţă şi inteligenţă de joc mai compensează. Dar să ai doi-trei jucători în primul 11 fără jocuri în picioare eşti zdrobit efectiv la un turneu final”, a mai spus Iordănescu.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Irlandei de Nord, 1-1 (1-1), vineri seara, într-un meci amical desfăşurat pe Arena Naţională din Bucureşti.

România urmează să dispute un al doilea meci de pregătire înaintea participării la EURO 2024, la 26 martie, de la ora 21:30, pe Civitas Metropolitano din Madrid, contra selecţionatei Columbiei.