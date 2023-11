Exclusiv: Cum l-am cunoscut pe Kissinger

Decesul secretarului de stat american Henry Kissinger este comentat de corespondentul cotidianul.ro în Spania, Manuel Ostos Lopes. Articolul are o notă personală mai mare decât de obicei dat fiind că Manuel Lopez l-a cunoscut personal pe Henry Kissinger. Am considerat necesar să facem această precizare și să publicăm la începutul articolului contextul întâlnirii celor doi. (Redacția cotidianul)

„În 1968, am fost corespondent în Franța pentru agenția de presă „Prensa Latina” și ca atare am fost acreditat la conferința de pace asupra Vietnamului ținută la Paris până în 1973. Eu și alți jurnaliști precum Flora Lewis, de la New York Times, am vorbit cu Kissinger de mai multe ori, dar l-am întâlnit din nou în timpul conferinței de pace de la Helsinki, în august 1975.

Henry Kissinger a fost secretar de stat sub doi președinți nord-americani, Richard Nixon și Gerald Ford. El a fost omul celei mai dificile păci din Vietnam și arhitectul reconcilierii dintre SUA și China lui Mao.

L-am cunoscut pe Kissinger în timpul negocierilor de pace pentru Vietnam, desfășurate la Paris între 1968 și 1973 și pe care am acoperit-o de la început până la sfârșit. Mai mulți corespondenți au putut avea acces la personaj, iar din prima zi comentariile lui ne-au convins că nu crede că Statele Unite ar putea pune capăt conflictului printr-o victorie sau printr-un acord care să păstreze regimul de la Saigon pentru o vreme.

Conferința a avut două faze: una publică și cealaltă secretă. Întâlnirea publică a avut loc între patru delegații care se întâlneau o dată pe săptămână la centrul de conferințe de pe Kleber Avenue. Statele Unite au fost reprezentate de veteranul diplomat Henry Cabot Lodge, delegația de la Hanoi a fost condus-o Xuan Thuy, cea a Viet-Cong-ului, de Nguyen Thi Bin, și cea al Saigonului, de ministrul Afacerilor Externe, Tran Van Lam.

Dar, în realitate, în paralel cu cele 200 de întâlniri care au avut loc la Paris, adevărații negociatori Kissinger și Le Duc Tho au fost cei care au întocmit acordul de pace, semnat la 27 ianuarie 1973. Kissinger și Le Duc Tho s-au întâlnit în diferite locuri secrete în jurul capitalei franceze, dar și în Verrieres Le Buisson unde locuia Duc Tho.

Îmi amintesc că atunci când doamna Nguyen Thi Binh ne-a spus că pacea este aproape, l-am putut vedea pe Kissinger într-unul dintre marile hoteluri pariziene, într-o întâlnire facilitată de ambasada Americii de Nord. La toate întrebările (au fost foarte puține), omul cheie de la conferință a spus clar că reunificarea Vietnamului a fost „cea mai bună modalitate de a pune capăt acestui conflict”. În acea zi, acordul de pace era gata pentru semnare.

Desigur, acordul de pace nu a fost o victorie glorioasă pentru Kissinger, ci mai degrabă o înfrângere acceptată în interesul de a pune capăt sângelui american vărsat.

Generalul nord-vietnamez, Vo Nguyen Giap, erou al bătăliei de la Dien Bin Fhu, a lansat 500.000 de oameni pe baza militară comună SUA-Saigon din Da Nag, cu intenția de a provoca revolta populației, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Pierderile lui Hanoi au fost enorme, iar bătălia s-a încheiat când într-o întâlnire dintre Ho Chi Minh și Le Duc Tho, ambii au decis să facă apel la o conferință de pace la Paris, acceptată de Washington.

Căderea Saigonului i-a dat lui Kissinger doar „înțelepciunea” de a pune capăt unui război care a divizat poporul american. Dimpotrivă, realizarea normalizării între Statele Unite și China comunistă a lui Mao ar putea fi considerată o puternică victorie diplomatică americană. Președintele Nixon a fost primit la Beijing de Mao Ze Dong la 27 februarie 1972, când războiul din Vietnam era deja declanșat.

Kissinger a călătorit de la Paris la Beijing pentru a-l însoți pe Nixon. Aceasta a declarat că Henry Kissinger era capabil să joace pe două terenuri diferite, deși ambele asiatice. A discutat în secret în Franța cu Le Duc Tho și, în același timp, a pregătit vizita lui Nixon la Beijing și l-a făcut pe Mao să susțină un acord de pace în Vietnam care să permită guvernului de la Saigon să rămână la putere cel puțin doi ani.

Pe 30 aprilie 1975, Saigon a căzut, iar ambasada americană a fost ocuptă.

