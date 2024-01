Explozie în timpul zborului. Copil, aproape să fie aspirat

Coșmar la bordul unui avion Boeing 737 al companiei Alaska Airlines. Un hublou al aeronavei a explodat în timpul zborului, vineri, la o altitudine de aproape de 5,000 de metri, potrivit

În urma depresurizării, un copil fost la un pas să fie aspirat afară din avion.

Un pasager a reușit să filmeze cât de afectată a fost aeronava.

În imagini se vede o gaură în fuzelajul din partea laterală a avionului, lângă scaunele pasagerilor, prin care se putea vedea lumina orașului Portland.

