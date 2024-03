Gică Hagi, în război cu Edi Iordănescu

Deși a fost mai tot timpul doar rezervă, cu puține minute la activ, în ultima perioadă, la Deportivo Alaves, selecționerul Edi Iordănescu a apelat pentru meciurile de pregătire cu Irlanda de Nord și Columbia inclusiv la aportul lui Ianis Hagi.

Acesta a intrat pe parcursul reprizei secunde în ambele partide și a fost printre puținii jucători cu impact pozitiv din momentul intrării sale pe teren. Ianis Hagi a marcat împotriva Columbiei și a mai creat și alte faze cu grad de periculozitate ridicat în ambele meciuri. Dintre jucătorii care nu au fost folosiți deloc sau foarte puțin la cluburile lor, portarul Horațiu Moldovan și fundașul dreapta Andrei Rațiu nu au intrat în primul meci, dar au fost titulari în cel de-al doilea. În schimb, Ianis Hagi, care alături de Dennis Man au avut și calitate și consistență din momentul intrării lor, nu a început nici una dintre aceste partide din primul minut, lucru care l-a iritat mult pe Gică Hagi. Acesta consideră că și Ianis merita să aibă parte de un tratament similar cu Columbia, mai ales că și Iordănescu a recunoscut că echipa a crescut mult cu Irlanda de Nord după ce l-a introus pe fiul Regelui.

Gică Hagi l-a atacat pe selecționer pentru faptul că Ianis nu a jucat nici unul dintr meciuri din primul minut. “Am înțeles că Ianis a fost desemnat omul meciului. Chiar dacă unora nu le place, statistica o spune. Din 2021, Ianis și Man sunt jucătorii decisivi de la echipa națională, chiar dacă fiecare a lipsit câte un an.

Dacă vedem cu a intrat Ianis cu Irlanda și a sărit tot stadionul. Dacă vedem cum a intrat la Madrid și tot stadionul a aplaudat, eu cred că e apreciat. E drept că există o mică parte care îl apreciază mai puțin.

Probabil jucătorii care fac bine sunt apreciați. Nu voiam să zic asta, dar o spun acum. Din jucătorii care au jucat mai puțin la cluburi, Ianis a fost singurul care n-a fost titular la națională.

El e singurul care n-a jucat titular! Jucătorul decisiv din 2021 până azi n-a jucat titular. E o temă de reflectat asta. Ianis a arătat o anumită personalitate. Vorbește rar, dar când vorbește știe ce zice.

Are personalitate. Ianis era cel mai important jucător, iar dintr-o dată a fost întrebat dacă se teme că nu va prinde lotul pentru EURO. Ce legătură are dacă joacă mai puțin la echipa de club? După o accidentare de un an când el joacă 21 de meciuri într-un campionat nou… Dar el acasă la el a fost decisiv, alături de Man. Publicul a reacționat cum trebuie, Ianis a reacționat la fel cum trebuie – a declarat Hagi senior la Digi Sport.

De ce a ales Ianis să poarte numărul 14 la echipa națională

Nu întâmplător Ianis Hagi a decis să poarte la echipa națională tricoul cu numărul 14. El a vrut să omagieze în acest fel memoria fostului mare jucător olandez Johan Cruijff, care – o spune chiar el – a fost idolul său. Și Gică Hagi consideră că Ianis are ceva asemănător ca stil de joc cu cel care a fost supranumit Pele alb, prin virtuozitatea tehnică și viziunea asupra jocului.