Gigi Corsicanu a dezvăluit motivul șocant al protestului fanilor Rapidului

Realmente a fost o mare surpriză pentru cei aflați vineri seară în tribunele stadionul Superbet Arena din Giulești, la meciul din play-off Rapid – Farul să vadă galeria alb-vișinie inactivă.

Acea efervecență a tribunelor care trăiau la maxim meciurile favoriților a dispărut subit și la finalul partidei pierdute de Rapid antrenroul Cristiano Bergodi le-a reproșat fanilor această formă de silenzo stampa, care a afectat echipa și câțiva jucători au scos și ei în evideență acest aspect, care a contat mult.

A fost o formă de protest la care s-au unit și cei veniți de la Constanța pentru liberatatea suporterilor reținuți acum câteva zile de organele legii. Un alt lider al fanilor din Giulești, Ggi Corsicanu, a dezvăluit cum și de ce au hotărât sâ adopte această atitudine, fiind foarte supărați de faptul că Liviu Ungurean, zis Bocciu, a fost ridicat de mascați într-o zi cu totuil specială pentru el și familia sa.

„Din păcate jucătorii nu au reușit să se descurce fără ajutorul galeriei, dar a fost o decizie a oamenilor noștri de a protesta față de ce s-a întâmplat cu liderul nostru de galerie. Decizia a fost luată cu două ore înaintea meciului, am tot sperat că Liviu Ungurean să primească o clemență din partea autorităților. S-a greșit, noi suntem primii suporteri cu care se dau exemple.

Eu am fost primul cu interdicție pe stadioane. Rapid a fost prima echipă care a pierdut la masa verde, noi am câștigat pe teren și am pierdut la birouri. Liviu Ungurean nu are legătură cu nu știu ce arme. Liviu Ungureanu a crescut lângă mine, a fost un copil care a vrut să devină ca și mine. Dacă au fost imagini cu acea cameră unde se ascund acele materiale pirotehnice.

Recunoaștem, a fost o greșeală, dar de ce să tăiem în carne vie, are și el familie. Are o fetiță, care fix de ziua ei, el a fost reținut. Să fie mai multă omenie. Dacă nu sunt lucruri mai grave…care e gravitatea? A omorât pe cineva? De acum înainte nu cred că se vor mai vedea materiale pirotehnice, după ce s-a întâmplat cu Rapidul.

Nu cred că Daniel Niculae are vreo implicare în treaba asta. Noi, suporterii Rapidului, suntem cei mai mândri din România, exact ca istoria noastră. Nimeni nu a dat niciun ban galeriei noastre. Să spună domnul Șucu dacă a dat cuiva vreun ban din galeria Rapidului.

Înainte să vină domnul Șucu, am avut ă înțelegere cu Victor Angelescu. Din încasările peluzei cu biletele cumpărate de noi, să vă autofinanțați. Am hotărât să crească prețurile biletelor, apoi din surplusul din bani să finanțeze transportul suporterilor la meciuri” – a declarat Gigi Corsicanu la Digi Sport.