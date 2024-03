Halep: Cahill m-a trimis la Mouratoglou

Simona Halep se pregătește deja pentru momentul revenirii oficiale pe teren, care va fi peste scurt timp, mai precis peste două săptămâni, în Mastersul de 1000 de puncte de la Miami. Românca a primit wild-card la câteva zeci de minute după ce TAS a dat undă verde reluării activiății competiționale prin reducerea suspendării de patru ani, dictată de ITIA, la nouă luni.

Simona este conștientă că deși se consideră pregătită fizic, lipsa din 7 octombrie 2022 până acum a meciurilor oficiale va fi un mare handicap cel puțin la primele partide pentru că are nevoie de intrarea în ritm în vederea acumulării de puncte, la acest moment ea practic neavând clasament. Halep a declarat faptul în cadrul emisiunii de la Atena 3, că ar fi minunat să poată relua colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill, cu care a obținut cele mai mari performanțe ale carierei, dar acesta este acum coachul italianului Jannick Sinner, învingătorul din acest an de la Australian Open.

Știrea bombă din dezvăluirile Simonei este că însuși Darren Cahill, după ce au încetat colaborarea, a sfătuit-o să îl aleagă pe Patrick Mouratoglou, dar că evident nu are nici un motiv de a fi supărată pentru această sugestie.

“Darren Cahill a avut cel mai important rol. În 2021, el a vrut să renunţăm la colaborare. Mi-a spus să nu mai lucrăm, el mi-a recomandat să merg la Academia lui Mouratoglou. M-a făcut să fiu mult mai sociabilă.

Mi-era greu să comunic cu persoanele de lângă mine. Mă ajută să îmi aleg oamenii potriviţi. Este foarte greu să ai parte de oamenii de care tu ai nevoie. Pot să îmi exprim mulţumirea faţă de toţi alături de care am lucrat.

În România, am avut mulţi cu care am lucrat şi este foarte bine. Am de ales o echipă, o să mă gândesc. Deocamdată, am un sparring şi un fizioterapeut. După Miami, o să iau decizia. Mi-am menţinut şi greutatea.

Nu este un lucru uşor. Turneele te ţin în formă. Mă simt bine. Acum sunt un pic epuizată, dar trebuie să lucrăm cu noi”.