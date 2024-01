Hegemonia SUA, amenințată de ”mama blocadelor”

Este haos în strâmtoarea Bab El-Mandeb, poarta de intrare în Marea Roșie, spre Canalul Suez, ruta prin care trece circa 15% din comerțul global și din transporturile de petrol și gaze naturale lichefiate. US Central Command, comandamentul armatei SUA care acoperă zona amintită, a anunțat că o navă a companiei Maersk a fost lovită de o rachetă în timp ce se afla în sudul Mării Roșii. Nava a cerut ajutor american, iar distrugătoarele SUA din zonă, participante la noua Operațiune Prosperity Guardian, au reușit să doboare mai multe rachete anti-navă lansate de rebelii Houthi din Yemen. S-a întâmplat pe 31 decembrie, la o zi după ce Maersk a anunțat că va relua ruta prin Canalul Suez. Pe lângă atacul cu rachete asupra navei companiei daneze Maersk, hutiții din Yemen au lansat și un atac cu ambarcațiuni ușoare, respins de membrii unei companii militare private aflați la bordul navei. Ulterior, ambarcațiunile hutiților au fost spulberate de un atac american cu elicoptere.

Acesta este al 23-lea atac al hutiților începând de la jumătatea lunii noiembrie. În zona strâmtorii Bab El-Mandeb se duce un nou ”război al petrolierelor”, după scenariul brevetat de Iran în strâmtoarea Hormuz, la intrarea în Golful Persic, in anii 1980.

La mijlocul lunii decembrie, cele mai mari trei companii de transport maritim din lume (compania italiană Mediterranean Shipping Company, francezii de la CMA CGM și danezii de la Maersk) au anunțat suspendarea transportului prin Marea Roșie, trecând la alternativa ocolirii Africii pe la Capul Bunei Speranțe, o rută spre Europa cu 13.000 de kilometri mai lungă, cu costuri mult mai mari. Imediat ce Maersk și CMA CGM au anunțat că vor relua ruta prin Marea Roșie, rebelii din Yemen au lansat atacul amintit. Se estimează că, până acum, circa 400 de nave cargo și-au schimbat ruta către Europa. Analiștii din domeniu susțin că, pentru moment, pagubele estimate sunt mai mici decât cele produse de blocarea Canalului Suez, în martie 2021, după ce a eșuat o nava a companiei taiwaneze Evergreen.

Însă situația de acum este mult mai gravă – nu este vorba despre un incident, ci despre un joc geopolitic în care portavioanele americane din zonă, distrugătoarele și submarinele pot fi insuficiente pentru a garanta securitatea transporturilor. Statele Unite, moștenitoarele Imperiului Britanic, au înconjurat mările și oceanele lumii cu baze militare și le-au împânzit cu portavioane nucleare, submarine și distrugătoare, iar la nivelul discursului și-au justificat talasocrația prin apărarea comerțului liber în oceanele lumii și apărarea ”ordinii mondiale bazate pe reguli”. Se pare însă că această talasocrație este zguduită grav de intervenția unei organizații yemenite susținută de Iran, printr-o lovitură chirurgicală într-un punct nevralgic al comerțului mondial.

”Când jurnalistul Seymour Hersh a arătat cum administrația Biden a aruncat în aer gazoductul Nord Stream, nu a existat o reacție a Rusiei la ceea ce a fost, de fapt, un act de terorism împotriva Gazprom, împotriva Germaniei și a UE. Acum însă, Yemenul reușește să dea peste cap comerțul maritim printr-o simplă blocadă”, scrie jurnalistul Pepe Escobar. ”Deci cine este mai vulnerabil? Rețelele fizice de transport de energie – gazoductele și oleoductele pe care a mizat Rusia – sau talasocrația?”.

După riposta americană la atacul asupra navei Maersk, un purtător de cuvânt al hutiților din Yemen a avertizat că vor urma ”consecințe și repercusiuni”. ”Forțele inamice ale Statelor Unite au atacat trei ambarcațiuni aparținând Forțelor Navale ale Yemenului, iar asta a dus la moartea a zece membri ai forțelor navale”, a declarat un purtător de cuvânt, adăugând că yemeniții ”își făceau datoria umanitară și morală” de a descuraja navele ce au legătură cu Israelul să treacă prin Marea Roșie, în ”solidaritate și sprijin pentru poporul palestinian”. Și mai problematic este că Iranul a trimis o navă de război în Marea Roșie. Luni, distrugătorul Alborz a traversat strâmtoarea Bab El-Mandeb și s-a alăturat navelor iraniene care operează în regiune ”pentru a asigura rutele de navigație, pentru a neutraliza pirații, alături de alte obiective urmărite începând din 2009”, a transmis presa de stat din Iran.

În primul rând, navele vizate de rachetele lansate de hutiții din Yemen sunt cele ale companiilor israeliene sau care transportă bunuri spre Israel. Este o blocadă sui generis a unor militanți șiiți susținuți de Iran, ca reacție la ceea ce ei descriu drept genocidul poporului palestinian în Fâșia Gaza. La momentul în care marii transportatori maritimi occidentali au anunțat suspendarea rutei prin Marea Roșie, hutiții nu loviseră nicio navă rusă sau chineză în acea zonă; între Moscova, Beijing și Teheran (care susține mișcarea hutită din Yemen) pare să se fi ajuns la o înțelegere în culise, astfel încât cele două mari puteri să aibă garantată securitatea transporturilor, fără a fi necesară o intervenție militară. ”Nu avem o dovadă clară, dar poate fi vorba despre o coordonare la cel mai înalt nivel între trei țări BRICS – Rusia, China și Iran – noua ”axă a răului” pentru neoconservatorii americani. Lor li se adaugă alte două forțe din BRICS+ – Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite”, scrie Pepe Escobar. Marii transportatori chinezi au renunțat și ei la ruta prin Canalul Suez, dar analiștii chinezi tratează cu relativă indiferență situația de securitate din Marea Roșie și o descriu drept o problemă a Occidentului.

În al doilea rând, securitatea la intrarea sudică în Marea Roșie nu este perturbată acum de așa-zișii pirați somalezi în ambarcațiuni fragile și slab înarmați, ci de un actor cvasi-statal. Deseori caracterizați drept ”rebeli”, hutiții yemeniți (după numele tribului din care provin liderii lor) sunt parte a organizației Ansar Allah (Susținătorii lui Allah) și sunt dușmanii Al Qaeda din Peninsula Arabică și ai francizelor din regiune a ale organizației teroriste Stat Islamic. Hutiții controlează de mai bine de un deceniu ceea ce a fost (până la unificarea din 1990) Republica Arabă Yemen (Yemenul de Nord). Hutiții au controlat întregul Yemen, la jumătatea deceniului trecut, și sunt o mișcare cu experiență în administrarea statului și mai cu seamă în operațiunile militare, implicată într-un război civil ce durează din 2011. Sunt o organizație înarmată puternic de Iran pentru un război prin procură cu Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Raportat la standardele regionale, sunt o forță militară redutabilă.

În Djibouti, republica africană condusă dictatorial și aflată de cealaltă parte a stramtorii Bab El-Mandeb, la 33 de kilometri de coastele yemenite controlate de hutiți, sunt baze militare ale SUA, Franței, Japoniei și Chinei. Escortarea navelor cargo nu ar fi o sarcină dificilă, însă convoaiele se deplasează cu viteza celor mai lente vase, în jur de 30 de km pe ora, de-a lungul coastei de 460 de km. a Yemenului. Aceasta înseamnă că navele ar fi expuse circa 15 ore până și la rachetele și dronele cele mai ieftine ale organizației Ansar Allah.

În al treilea rând, atacurile din zona strâmtorii Bab El Mndeb amintesc de situația forțelor ruse supuse atacurilor cu drone ieftine și nevoite să riposteze cu armament mult mai scump și sofisticat, în primele faze ale războiului din Ucraina. Distrugătoarele americane trimise în zonă au lansat rachete interceptoare SM-2 in valoare de 2,1 milioane de dolari unitatea împotriva unor drone yemenite care au un cost de circa 2000 de dolari. Pe 16 decembrie, marina americană a folosit rachete iî valoare de 28 de milioane de dolari pentru a doborî drone în valoare de 28.000 de dolari. Iar Ansar Allah a lansat până acum mai mult de 100 de drone asupra navelor cargo. Raportul disproporționat al prețului operațiunii din Marea Roșie este o sursă de ”mare îngrijorare” la Washington, spun surse citate de Politico. Salvatore Mercogliano, profesor la Campbell University din Carolina de Nord, a explicat pentru CNN cât de grav ar fi un atac cu un „roi” de drone asupra forțelor americane și a navelor cargo – nu numai că muniția ar fi consumată integral, dar ar fi imposibil de garantat protecția totală a acestor nave.

”Avioanele voastre F-15, care costă milioane de dolari nu înseamnă nimic, pentru că eu folosesc drone care costă câteva mii de dolari și care produc aceleași pagube”, spunea, în 2022, pentru The New York Times, un cercetător din Sanaa, capitala Yemenului controlat de hutiți. SUA se confruntă acum în Yemen cu problema de pe frontul din Ucraina. Industria Rusiei poate produce anual două milioane de proiectile de artilerie rudimentare, pentru a duce un război de uzură. Industria americană produce acum sub 300.000 de proiectile scumpe și nu ar putea ajunge în următorii trei ani decât la jumătate din producția rusă. Potrivit The New York Times, un obuz rusesc costa 600 de dolari, în timp ce unul vestic are un cost de producție de aproape zece ori mai mare. Cât privește tehnica militară scumpă, precum tancurile sau avioanele, strategul american Edward Luttwak scria că, în cazul unui ”război adevărat”, într-o singură zi se pot pierde zeci avioane la sol și zeci de tancuri până ca generalii să-și fi băut cafeaua. O asemenea rată a pierderilor depășește cu mult capacitatea industriei de război a aliaților, axată în ultimele decenii pe dezvoltarea unor arme extrem de sofisticate însă produse într-un număr ce nu poate face diferența într-un conflict total.

În al patrulea rând, operațiunea Prosperity Guardian inițiată de SUA nu beneficiază de o participare consistentă din partea aliaților, poate cu excepția Marii Britanii. Danemarca, țara în care își are sediul compania Maersk, nu a trimis decât un singur ofițer pentru a participa la această misiune. Olanda și Norvegia au o participare minimă. Franța a fost de acord să participe, însă a refuzat să aducă în zonă nave suplimentare și a refuzat să pună navele franceze existente sub comanda americană. Spania și Italia au negat că ar participa la această misiune. Egiptul și Arabia Saudită, aliați ai SUA, au refuzat să participe la misiunea de protecție americana. Mișcarea Ansar Allah din Yemen, susținută de Iran, a reușit în decurs de câteva săptămâni să distrugă un pilon important al strategiei de securitate a SUA, care se bazează pe cooperare regională, inclusiv între marinele militare.

Pentru europeni, blocarea rutei prin Canalul Suez poate însemna criză energetică și creșterea prețurilor, plus consecințele electorale. Pe 31 decembrie, guvernul britanic a discutat despre posibilitatea bombardării pozițiilor hutiților din Yemen. Însă, la fel ca și talibanii afgani, aceștia nu au baze fixe, iar eficacitatea unei asemenea operațiuni ar fi redusă. Se adaugă apoi riscul atragerii unor puteri vestice într-o alta „mlaștină” precum războiul din Afganistan. Pentru guvernul de la Washington, riscul cel mai mare al blocadei este creșterea inflației în an electoral, ceea ce ar reduce și mai mult șansele președintelui Joe Biden. Pe de altă parte, încetarea blocadei prin presiuni americane asupra Israelului, pentru încetarea campaniei sângeroase din Gaza, ar aduce, prin antagonizarea lobbyului evreiesc, același risc al pierderii alegerilor de către Joe Biden, care se vede pus acum într-o poziție aproape imposibilă.

Blocada de la intrarea in Marea Roșie, care, pentru moment, este un dezastru financiar pentru Armata SUA și o sursă de legitimitate pentru hutiții din Yemen (care susțin cauza palestiniană fără a produce victime, până acum, pe navele lovite cu drone și rachete), este și un mesaj transmis lumii întregi de Rusia (și China): uitați de Canalul Suez și folosiți ruta prin Oceanul Arctic sau ”Drumul Arctic al Mătăsii”. Moscova le prezintă europenilor trei variante: ocolul Africii cu costurile aferente, varianta rusă a rutei arctice și varianta rusă a transportului feroviar din China până în Europa. Ruta arctică este deschisă pe timpul verii și toamnei, iar spărgătoarele de gheață nucleare ale Rusiei vor putea asigura tranzitul navelor cargo și pe timpul iernii.

”Ca parte a așa-zisei Axe a Rezistenței, organizația Ansar Allah din Yemen este un actor cheie într-o drama complexă care redefinește conectivitatea în Eurasia; alături de Inițiativa Belt and Road a Chinei, Coridorul de Transport Nord-Sud India-Iran-Rusia și noua rută nordică a Rusiei se adaugă controlul ruso-chinez asupra zonelor strategice din jurul Mării Mediterane și a Peninsulei Arabe. Este o paradigmă comercială cu totul nouă, care tinde să distrugă controlul occidental și neocolonial a Afro-Eurasiei. Deci da, BRICS+ susține Yemenul, care, cu o singură mișcare, contestă Pax Americana prin Mama blocadelor geopolitice”, scrie Pepe Escobar.