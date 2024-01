I-a scuipat în față lui Mihai Gâdea la Antena 3!

Moment stânjenitor pentru Antena 3 CNN, care a organizat, miercuri seara, la „Sinteza zilei” o așa-numită „consultare națională”. Un telespectator din Cluj care a intrat în direct la Antena 3 i-a spus lui Mihai Gâdea:„Principalii vinovați de dezastru din această țară sunt în primul rând, și în primul rând, televiziunile care primesc bani de la stat sub formă de publicitate și promovează agenda partidelor aflate la guvernare”.

Gâdea a reacționat furios: „Mintiți în mod ordinar, motiv pentru care vă întrerup chiar acum. Asta este o placă de propagandă a unora care nu stiu cum să justifice niște furturi și niște dezvăluiri care au fost făcute in mod special de televiziunile independente. Motiv pentru care duceți-vă la cei care vă platesc și spuneti-le treaba asta”.

Secvența a fost redată de aktual24.ro.

