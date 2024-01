În ce condiții se mai poate antrena Simona Halep după suspendarea pentru dopaj

De-a lungul carierei care a fost încununată cu două succese în turnee de Grand Slam și alte trei finale pierdute la mare luptă, până să primească marea lovitură a suspendării pentru dopaj, Simona Halep a lucrat cu mulți antrenori români și străini.

Cel mai bine a fost alături de australianul Darren Cahill, dar cu siguranță și Toma Firicel, la începuturi, Adrian Marcu sau Daniel Dobre, dintre români, Wim Fissette și, pentru foarte scurt timp, Thierry van Cleemput au avut fiecare părticica lui în viața Simonei.

Ultimul intrat pe listă este francezul Patrick Mouratoglou, cel care a recunoscut că i-a oferit sportivei un supliment care a fost contaminat cu o substanță interzisă, ceea ce i-a atras suspendare pe patru ani pentru dopaj și pe care în februarie Halep speră să o anuleze la Tribunalul Sportiv de la Lausanne.

Această situație, Simona fiind în stare de suspendare, nu îi dă voie să își angajeze un alt antrenor, să facă antrenamente unde dorește.

Mometan Halep se află în Dubai.

Halep a rămas fără antrenor cu normă întreagă, astfel că este nevoită să apeleze la serviciile tehnicienilor angajați în cadrul academiei CF Tennis Academy din Dubai.

Și astfel se ajunge la situația incredibilă ca zi de zi Simona să schimbe persoana cu care lucrează, angajații fiind aproape în totalitate oameni care din punct de vedere profesional în tenis sunt mult sub cunoștințele româncei.

Halep a lucrat alături de ucraineanca Inga Cherkaska la primul antrenament de la Dubai, iar a doua zi s-a antrenat sub supravegherea tunisiencei Wiem Wali, care potrivit site-ului oficial al CFTennis Academy, Wiem Wali, antrenoarea care a ajutat-o pe Simona Halep în acest weekend, la ultimul antrenament, a jucat tenis la nivel național în Tunisia: „A petrecut 15 ani muncind din greu ca jucătoare de tenis și are în prezent 15 ani de experiență ca antrenoare. Ea deține o colecție impresionantă de diplome și calificări. Inclusiv Nivelul 1 ITF Coaching, Play and Stay, Tenis Galaxies și Tenis Tens.