Indignare după asasinarea lui Adrian Kreiner: „Trebuie legi ca și în Arabia Saudită!”

Moartea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, bătut crunt în propria casă de indivizi până acum neidentificați, a stârnit numeroase reacții de indignare, dar și unele semne de întrebare.

Adrian Kreiner a murit marți seară la secția de Terapie Intensivă a Spitalului din Sibiu, anunțul trist fiind făcut de logodnica lui, care era în casă la momentul atacului.

Cei care ne-au atacat duminică noaptea, in timp ce dormeam, prin faptele lor au reușit sa il omoare pe, iubitul meu, logodnicul meu, bărbatul meu din ultimii 18 ani, Adrian Kreiner . Acum o oră (marți seara – nr.) a fost confirmat decesul, va mulțumesc pentru toate gândurile bune și vă rog pe voi toți și presa ca în perioada următoare să îmi respectați intimitatea durerii pe care mereu am trăit-o în liniște, a scris logodnica .

Numeroși oameni au transmis mesaje de condoleanțe, dar au făcut referire și la criminalii încă neidentificați.

Trebuie legi ca si in Arabia Saudita, Singapore etc! Degeaba o sa-i prinda si le da 25 ani de inchisoare cu odihna cat incape si 3 mese pe zi din banii nostrii ca nu se rezolva mai nimic! Sustin pedeapsa cu moartea la fel ca si in USA!, a scris un internaut.