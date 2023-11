Dr. Mihai Tozlovanu: „Parcă nici nu ştim ce să facem cu viața noastră”

Documentarul „Viaţa – manual de utilizare”, ai cărui protagonişti sunt oameni originari din oraşul-staţiune Covasna, va fi lansat vineri, la Centrul Cultural din localitate.

Coordonatorul proiectului, dr. Mihai Tozlovanu, a declarat că documentarul, realizat de Bogdan Fanariu, cuprinde mărturiile a şase persoane de diferite vârste şi profesii, care vorbesc despre experienţele lor de viaţă.

„Acesta este cel de-al treilea film din seria „Viaţa – manual de utilizare”. Primul, lansat în anul 2021, şi-a propus să conserve memoria generaţiilor vârstnice ca reper identitar pentru generaţiile actuale şi viitoare şi cuprinde mărturiile a 11 persoane cu o bogată experienţă de viaţă, ajunse la vârste venerabile. Atunci acesta a fost principalul criteriu, vârsta, şi ne-am grăbit să facem un film cu ei pentru a consemna pentru posteritate ceea ce au avut de transmis. Şi am făcut bine, pentru că, din păcate, trei dintre ei nu se mai află în viaţă. Al doilea film a avut ca protagonişti oameni în vârstă de peste 90 de ani dintr-un sat din Republica Moldova, care ne vorbesc, de asemenea, despre experienţele lor de viaţă. Pentru cel de-al treilea episod din acest serial am ales oameni reprezentativi plecaţi din Covasna, printre care Silvian Vâlcu, actor la teatrul Odeon, Andrada Pătrânjel, balerină la Opera Naţională din Bucureşti, Anca Bârlă şi Vlad Moisoiu, care sunt doctoranzi în străinătate, unul în Arizona, Statele Unite şi al doilea la Zurich, în Elveţia, precum şi Daniela Bartoş, fost ministru al Sănătăţii şi Dumitru Sorescu, fost şef al Poliţiei Române”,a declarat pentru Agerpres dr. Mihai Tozlovanu.

Premiera va avea loc vineri, 10 noiembrie, de la ora 18, iar intrarea publicului este gratuită. Filmul va putea fi vizionat, ulterior, pe youtube, asemenea celor anterioare.

„Viaţa – manual de utilizare mi s-a părut un titlu foarte cu schepsis, aşa, fiindcă foarte mulţi dintre noi trăim, dar nu ştim de ce şi parcă nu ştim să profităm de această viaţă, parcă nici nu ştim ce să facem cu ea, ne-o irosim aiurea, pur şi simplu. Ne-am gândit că fiecare dintre oamenii aceştia are ceva de spus, are o experienţă de viaţă şi asta am vrut să subliniem în film: faptul că de la ei avem ce învăţa”, a mai spus Mihai Tozlovanu.

Seria „Viaţa – manual de utilizare” a fost realizată în cadrul unui proiect iniţiat de Asociaţia Cultural Creştină „Justinian Teculescu” şi finanţat de Consiliul local Covasna.