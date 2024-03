Ioan Bolborea, la sfârșitul valului de calomnii

Primim la redacție un e-mail din partea sculptorului Ioan Bolborea,adresat unor televiziuni, ziare și site-uri. Il reproducem și noi, mai ales că o mare parte dintre adresanți s-au sfiit să-i dea curs. (CN)

Către TVR – Departamentul de știri

Cc Antena 3,PRO Tv, Realitatea Plus TV, Digi 24TV, România TV etc

Vă rog să includeți în programele dumneavoastră de știri informația privitoare la cazul meu vehiculat de cele mai multe mijloace de comunicare din România, inclusiv de postul pe care îl conduceți. Este vorba de acuzațiile privitoare la compoziția lucrărilor mele expuse în București și în mai multe locuri din țară. Acuzația a fost formulată de către DIRECŢIA GENERALĂ DE ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ ŞI MONUMENTE DE FOR PUBLIC-București cu scopul de a amîna executarea unui contract încheiat cu mine în urma unui concurs de lucrări pentru realizarea monumentului dedicat Centenarului Marii Uniri

Luni,18 martie 2024, a fost pronunțată decizia de clasare definitivă a cauzei cu privire la săvîrșirea de către subsemnatul a „infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,în formă continuată”,formulate de amintita Direcție. Este vorba de acuzația privind o înșelăciune care ar consta din înlocuirea bronzului din statuile realizate în care aș fi folosit multă alamă care ar fi mai ieftină.

Încă de la prima fază, Parchetul de pe lîngă Tribunaul Municipiului București a dispus clasarea cauzei. În termen legal, DIRECŢIA GENERALĂ DE ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ ŞI MONUMENTE DE FOR PUBLIC-București a contestat clasarea dar și la rejudecare, plîngerea formulată de DGAPMFP-București a fost respinsă iar soluția este definitivă.

Astfel,începînd cu data de 18 martie,ac, soluția fiind definitivă, nu mai pot fi acuzat de aberațiile puse în circulație pe seama mea de DGAPMFP și de alte persoane care s-au grăbit să mă acuze fără să verifice sau să îmi ceară un punct de vedere.

Vă rog să faceți cuvenitele prezizări.

Vă atașez fotocopii după decizia și încheiere a Parchetului de pe lîngă Tribunalul Municipiului București.Si pentru a putea vedea proporția calomiei la care am fost supus, reproduc cu copy paste titlurile care apar pe Google la postarea numelui meu și a cuvîntului „alamă”.

Etc etc etc