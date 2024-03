(VIDEO) Imagini explicite cu presupuşii terorişti de la Moscova

Cei patru presupuşi atacatori de la la sala de concerte Crocus din Moscova, atac soldat cu 137 de morţi, au fost plasaţi duminică în arest preventiv pentru două luni de un tribunal din capitala Rusiei, transmite luni AFP.

Sunt acuzaţi de terorism şi riscă închisoarea pe viaţă, a declarat tribunalul Basmanîi din Moscova într-un comunicat.

Arestarea lor preventivă, stabilită până pe 22 mai, poate fi prelungită până la judecarea lor, a cărei dată nu a fost încă stabilită.

Instanţa a difuzat imagini în care trei suspecţi sunt aduşi în sala de judecată încătuşaţi şi păziţi de poliţişti, apoi aşezaţi în cuşca de sticlă rezervată acuzaţilor. Al patrulea a sosit într-un scaun cu rotile, cu ochii închişi. Unul dintre suspecţi avea un bandaj alb la ureche, similar apariţiei sale în clipurile video ale arestării presupuşilor atacatori, date publicităţii sâmbătă de către anchetatori, unde trei dintre ei apăreau cu sânge pe faţă.

Cei patru suspecţi se numesc Dalerdjon Mîrzoev, Saidakrami Raceabalizoda, Şamsidin Fariduni şi Muhammadsobir Faizov, potrivit canalului oficial Telegram al instanţelor din Moscova.

Bărbaţii identificaţi sunt, potrivit presei ruse, cetăţeni ai fostei republici sovietice Tadjikistan care trăiesc în Rusia.

Trei dintre cei patru ar fi pledat „vinovat” la toate acuzaţiile.

Autorităţile declaraseră anterior că suspecţii sunt „cetăţeni străini”, fără a menţiona naţionalitatea lor.

Tadjikistanul este o fostă republică sovietică din Asia Centrală, cu majoritate musulmană.

Agenţia de presă rusă Ria Novosti a informat că unul dintre suspecţi este un fost angajat al unui coafor din Ivanovo, un oraş situat în nord-estul Moscovei. Un altul are un copil de opt luni şi muncea într-o fabrică de parchet din Podolsk, în regiunea Moscova.

🇷🇺WHAT WE KNOW ABOUT THE TERRORIST SUSPECTS IN MOSCOW

1. Dalerjon Mirzoev – CONFESSED – 32, Illegal Immigrant from Tajikistan, overstayed work visa, father of 4 young children.

2. Saidakrom Rachabalizoda – 28, allegedly born in Tajikistan, lives in Moscow.

3. Shamsiddin… pic.twitter.com/lhKQ1fFzOs

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 24, 2024