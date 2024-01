Medvedev, revenire spectaculoasă și e în finală!

Tenismenul rus Daniil Medvedev este al doilea finalist al Australian Open după o reușită de mare campion!

Rusul a pierdut primele două seturi în duelul cu germanul Alexander Zverev, dar a revenit spectaculos și le-a adjudecat pe următoarele trei.

Medvedev a câștigat în tiebreak seturile 3 și 4 și mai apoi a închis partida în decisiv pe serviciul adversarului – 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5), 6-3.

„Eram puţin pierdut, iar în setul al treilea, mi-am spus ‘Măcar vreau să fiu mândru de mine dacă pierd, să lupt până la sfârşit, pentru fiecare punct'”, a declarat după meci Medvedev, citat de AFP. „M-am simţit obosit fizic, mi-am spus, fii mai agresiv, dacă nu merge, voi fi încercat. A funcţionat, am început să lovesc mai bine şi să servesc mai bine”, a adăugat el.

WHAT. A. COMEBACK BY MEDVEDEV 💥

Incredible Daniil who manages to overthrow Alexander Zverev while the German was leading by two sets 5-7 3-6 7-6 7-6 6-3 to claim a 3rd FINAL at Australian Open!

He will face Sinner on Sunday for a 2nd Grand Slam title pic.twitter.com/mKnZZfaY1K

