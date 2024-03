Medvedev face show la TV. Rusia, ”graniță cu România”, el în uniformă ”Mao”

În cadrul unui show TV, Dmitri Medvedev a apărut îmbrăcat în uniformă ”Mao”.

Cu tunică închisă la gât, model impus de fostul lider comunist chinez și având în spate afișată celebra hartă cu Ucraina dezmembrată, împărțită între Rusia, Polonia, Ungaria și România, Medvedev a spus că ”Ucraina este, fără îndoială, Rusia”.

„Ucraina este, fără îndoială, Rusia”, a declarat Medvedev în cadrul apariției sale din cadrul showului TV din Rusia.

Rusia are, pe hartă, graniță cu România la gurile Dunării

„Ținuturile de pe ambele maluri ale Niprului sunt parte integrantă a granițelor strategice ale Rusiei”, a mai spus Dmitri Medvedev.

Teritoriul Ucrainei, conform acesti hărți, s-ar limita doar la regiunea Kiev, restul fiind sub administrarea Rusiei (inclusiv zona Odesa și gurile Dunării, Poloniei, Ungariei și României.

Russia’s deranged alcoholic, Medvedev, in his new North Korean outfit, shows a map with Putin’s imperial ambitions in Ukraine.

He unveiled a map of Ukraine divided between Russia, Poland and Romania.

„Ukraine is undoubtedly part of Russia!” he shouted. pic.twitter.com/YE2Uvla7tx

— Yasmina (@yasminalombaert) March 4, 2024