Mouratoglou se fandosește? Ce-a putut să zică despre Halep

Simona Halep a renunțat la toată echipa care i-a distrus cariera, dar fostul său antrenor Patrick Mouratoglou afirmă că vor „lupta în continuare” pentru a-i dovedi nevinovăția.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că, recomandându-i acest colagen Simonei, ea va fi victima unei contaminări. Consecințele pentru ea sunt dezastruoase și vom continua să luptăm pentru ca adevărul să fie stabilit și pentru ca nevinovăția ei să fie dovedită”, a transmis Mouratoglou pentru L’Equipe.

La sfârșitul anului trecut, Halep mărturisea că și-ar fi dorit ca antrenorul Patrick Mouratoglou căruia i-a pus pe tavă cariera ei să fi reacționat mai devreme.

„Este adevărat că a ieșit. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta un pic mai devreme. Am încetat să mai lucrez cu academia de ceva vreme deja”, a spus Simona Halep în luna decembrie.

Mouratoglou sur Halep : „Je n’aurais jamais imaginé qu’en recommandant ce collagène à Simona, elle serait victime de contamination. Les conséquences pour elles sont désastreuses et on continuera de se battre pour que la vérité soit établie et que son innocence soit prouvée.”

