Nervii israelienilor. Netanyahu, „tu eşti capul, tu eşti de vină!”.

Mii de oameni au ieşit iar în stradă sâmbătă seara în mai multe oraşe din Israel pentru a manifesta împotriva guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu şi pentru a cere eliberarea ostaticilor deţinuţi de mişcarea palestiniană islamistă Hamas, relatează dpa.

În centrul Tel Avivului, manifestanţii au scandat sloganuri precum „Alegeri acum!”.

Alţi protestatari l-au vizat pe Netanyahu cu sloganuri ca „Tu eşti capul, tu eşti de vină!”.

„Te acuz, Bibi, că ai transformat o ţară întreagă într-una de îndoliaţi”, a strigat o manifestantă, folosind diminutivul sub care mai este cunoscut premierul israelian. Ea a povestit că este o supravieţuitoare a atacului militanţilor Hamas şi din alte grupuri extremiste din 7 octombrie din sudul Israelului, în care şi-a pierdut fratele.

Popularitatea lui Netanyahu a scăzut drastic după atac, criticii acuzându-l pe politicianul de dreapta că a neglijat protejarea graniţei cu Fâşia Gaza acordând prioritate propriei supravieţuiri politice, în detrimentul intereselor ţării.

Un marş iniţiat de rude ale ostaticilor luaţi de Hamas pe 7 octombrie, început miercuri într-unul din kibbutzurile vizate de raidurile militanţilor, s-a încheiat tot sâmbătă în faţa reşedinţei oficiale a premierului din Ierusalim.

Au mai avut loc proteste şi manifestaţii la Haifa şi Beersheba, precum şi la Cezareea, în faţa vilei private a lui Netanyahu.

Another view of the anti-government protests in Tel Aviv tonight. Elections now! pic.twitter.com/HFxBpF8zEB

— Ami Dar (@AmiDar) March 3, 2024