Pete Sampras. Drama care l-a marcat pe fostul campion

Fostul mare tenismen american Pete Sampras (52 de ani), câștigător a 14 titluri de Grand Slam, a devenit o prezență rară în spațiul public.

Pete Sampras a anunțat în octombrie anul trecut că soția lui, actrița Bridgette Wilson, cu care are doi copii, suferă de cancer ovarian. Recent, fostul jucător a fost surprins pe stradă, părand de nerecunoscut.

Anuntul trist făcut anul trecut

„Așa cum bine știți, eu sunt o persoană destul de liniștită și care nu vorbește despre viața privată. Cu toate acestea, ultimul an a fost unul extrem de solicitant pentru mine și familia mea și am decis să împărtășesc cu voi ce se întâmplă.

În luna decembrie a anului trecut, soția mea, Bridgette, a fost diagnosticată cu cancer ovarian.

Începând din acel moment, ea a trecut printr-o operație de dificilă, a început chimioterapia și continuă să facă terapie și în acest moment”, a transmis Pete Sampras, potrivit people.com.

„Este greu să vezi cum o persoană pe care o iubești trece printr-o astfel de încercare. Cu toate astea, a fost minunat să văd cum băieții mei (n.r. – Christian și Ryan) au fost mereu alături de mine și de Bridgette.

S-o văd pe Bridgette cum continuă să fie o mamă și o soție incredibilă e o adevărată sursă de inspirație. Am mai învățat, de asemenea, că este foarte greu să cauți sprijin atunci când ți-e foarte greu să vorbești despre ceva.

Acestea fiind zise, vreau să închei prin a vă cere să vă gândiți la noi și să vă rugați pentru familia noastră. Bridgette își continuă drumul către vindecare. Mulțumesc”, a mai adăugat Pete Sampras.

Pete Sampras s-a retras din activitate în 2003.

