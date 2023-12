După vreo 10 zile petrecute prin însorita Africă, Iohannis a făcut o scurtă escală în capitala scumpei sale patrii pentru o plictisitoare ceremonie de Ziua Națională, dată pe repede înainte. S-a grăbit să ajungă în la fel de însoritul Dubai, la o conferință consacrată extinderii energiei solare ca mijloc de stopare a schimbărilor climatice.

De această temă se ocupă și un fel de ong mondial care se cheamă Alianța Solară Internațională (International Solar Alliance, ISA), fondată în 2015 la Paris, la inițiativa Indiei și Franței. Aceste două țări, alături de Australia, Marea Britanie și SUA alcătuiesc Grupul Director ISA. La Dubai, România a devenit membră a ISA, dar nu se cunosc nici obligațiile, nici drepturile care decurg din acest statut. Și nici cotizația anuală care ar trebui plătită. nu se încurcă cu astfel de fleacuri. În semn de apreciere pentru adeziune, Iohannis n-a mai primit o șapcă, ci doar o insignă. În schimb, a rostit un discurs care angajează România la ceva imposibil, afirmând că „România își asumă un rol de lider (!) în promovarea energiei solare la nivel regional şi global”.

La conferință s-a mai adoptat o Declaraţie privind triplarea capacităţii de energie nucleară la nivel mondial – document care reabilitează puternic atitudinea lumii față de această formă de energie. Iohannis s-a lipit de eveniment și a mai lansat o tiribombă. El a spus că „România îşi propune să devină un lider regional (iar lider regional!) în operaţiunile și implementarea energiei nucleare, un centru de formare a forţei de muncă şi un hub pentru lanţurile de aprovizionare aferente energiei nucleare”.

Asemenea angajamente nerealiste la care Iohannis obligă România pot fi puse pe seama unei insolații căpătate în turneul african. Altfel nu se explică grozăviile pe care președintele Soare le anunță în numele unei țări pe care abia așteaptă s-o părăsească pentru vreo sinecură internațională.

Datele realității nu îndreptățesc afirmațiile lui Iohannis despre capacitatea țării de a deveni „lider regional” în domeniul surselor regenerabile de energie.

ENERGIA SOLARĂ VA INTRA ÎN PENUMBRĂ

Iohannis anunța la Dubai că, până în 2030, România va avea 8 GW putere instalată pentru producția de energie solară. Obiectivul este nerealist, spun cei care activează în domeniu. Acum avem doar 1,4 GW de putere solară instalată, iar într-un scenariu optimist, în 2030 s-ar ajunge abia la 7 GW numai dacă am menține un ritm de 1 GW pe an. Or, după toate analizele, e puțin probabil ca nivelul capacităților solare noi date în folosință în fiecare an să treacă de 300-500 MW.

Obstacolele în calea atingerii acelui obiectiv anunțat cu emfază de Iohannis nu sunt puține, de la o legislație confuză la existența unei capacități de transport învechite. De exemplu, legea privind folosirea terenurilor agricole blochează dezvoltarea de parcuri solare dacă suprafața trece de 50 de hectare.

Problema rețelei de transport este vitală. Fondurile alocate surselor regenerabile sunt disproporționate față de sumele alocate infrastructurii de transport și distribuție. Discutăm despre investiții tot mai mari în energii regenerabile, dar rețeaua ar putea să nu facă față. Polonia și Ungaria au cunoscut astfel de episoade.

Practic, nici prosumatorii, nici proiectele fotovoltaice mari nu vor mai putea injecta în rețea, pentru că aceasta nu va mai face față, ea fiind, în mare măsură, la nivelul anilor ’80.

Una dintre măsurile preconizate de Guvern este ca prosumatorii care produc energie peste necesarul consumului propriu să fie suprataxați, sistemul energetic național neavând capacitatea de a absorbi întreaga producție furnizate de aceștia.

Investițiile în proiecte regenerabile au sens atâta timp cât au sens și financiar. Ca să vinzi energia ai nevoie de rețele, dar noi în rețele nu investim.

Fotovoltaicul are curba de producție ca o cocoașă, cu vârful de producție în mijlocul zilei. Dacă consumul în mijlocul zilei nu există – și el ar trebui să vină nu din rezidențial sau comercial, ci din industria grea, care să beneficieze de acest vârf, când energia este ieftină – atunci va trebui foarte mult investit în partea de transport și de distribuție.

Pentru a ne încadra în țintele pentru anul 2050 anunțate de Iohannis, necesarul de investiții în regenerabile în România ar fi de 15 miliarde de euro anual. Chiar și dacă vrem să ducem țintele până în 2100, tot am avea nevoie de 4-5 miliarde în fiecare an. Problema este și politică. Niciun politician nu ar fi de acord să susțină o creștere a tarifelor, care se va reflecta în facturile consumatorilor finali. Dar fără o astfel de creștere, rețelele nu vor putea fi îmbunătățite.

Regenerabilele sunt impredictibile. Uneori există energie în exces, deoarece nu există cerere. Sunt zile în care se ajunge la 50% producție de energie regenerabilă, excedentul ajungând la aproape 10% din consum. Cu tot acest excedent, prețul energiei din România este dintre cele mai mari din UE.

CE DESCOPERĂ IOHANNIS DUPĂ 9 ANI DE MANDAT

Iohannis a descoperit abia în anul zece al mandatelor sale importanța energiei nucleare. În „Declarația națională” (!) sustinută la conferință, Iohannis afirmă (fără vreun mandat de la Parlament, dar nu ne împiedicăm de fleacuri) că, „până cel târziu în 2050, mixul energetic naţional al României va fi format în proporţie de 86% din energie regenerabilă, completat de energie cu emisii reduse de carbon, cum ar fi energia nucleară”. Și asta deoarece, mai afirma Iohannis, „România consideră energia nucleară ca fiind o sursă stabilă de energie, care contribuie la securitatea energetică şi la decarbonizare”.

Este de-a dreptul o revelație pe care Iohannis o fi avut-o în avionul de Dubai. Timp de nouă ani n-a mișcat nimic pentru finalizarea unităților 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă. Pafarist în tot ceea ce nu ține de interesele sale personale, singura grijă în domeniu a președintelui Soare a fost ca nu cumva proiectul Cernavodă, să fie continuat de un consorțiu internațional care includea niște firme chinezești, de la care existau niște oferte la un moment dat. Din astfel de motive „ideologice” am ratat o creștere cu 20% a producției de energie la prețuri foarte mici.

„Revelația” avută de Iohannis se datorează mai degrabă nevoii sale de a mai face o plecăciune partenerului strategic, acum când se află în căutarea febrilă a unei sinecuri prin lume: „Împreună cu prietenii noştri din Statele Unite vom construi primul reactor modular mic civil bazat pe tehnologia SMR”, anunța Iohannis la Dubai. Proiectul acestor microcentrale este destul de controversat, fiind pe cale de a fi interzis în SUA. Dar România acceptă să fie cobai într-un experiment care ne va costa 7 miliarde dolari, împrumutați de la Exim Bank USA printr-un aranjament de care nu este străin cabinetul de avocatură al fostului ambasador Zuckerman.

„DORIȚI SĂ TRIMITEȚI LUMEA ÎNAPOI ÎN PEȘTERI”

Conferințele mondiale pe această tema surselor regenerabile de energie se țin de multă vreme, sub diferite forme și în diferite locuri. Repetabilitatea lor este cea mai bună dovadă a lipsei de eficiență. Sunt ca apa sfințită, se țin des dar nu produc nimic.

La Dubai, a explodat o mică bombă, care aruncă în aer tonele de maculatură scrisă despre nevoia de eliminarea a combustibililor fosili. Președintele summit-ului climatic abia încheiat, Sultan Al Jaber, spune că „nu există nicio dovadă științifică” din care să reiasă faptul că este necesară eliminarea combustibililor fosili pentru a limita creșterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius, scrie „The Guardian”.

Declarațiile sale le contrazic pe cele ale secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care afirmase în cadrul summit-ului că „știința este clară” și că „limita de 1,5 grade Celsius este posibilă doar dacă, în cele din urmă, vom înceta să mai ardem toți combustibilii fosili”.

Potrivit președintelui conferinței, o eliminare treptată a combustibililor fosili nu ar permite o dezvoltare durabilă „decât dacă doriți să trimiteți lumea înapoi în peșteri”.

Se deschide un front de dezbatere aprigă, în care se vor înfrunta munți de interese. Voi reveni.