PSD: Uniunea Salvador România să-l revoce pe prietenul lui Miruță

„PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”, a transmis partidul într-un comunicat.

„Polițistul lui Ponta”, așa cum îl descria USR-ista Clotilde Armand pe fostul comandant al IPJ Gorj Viorel Salvador Caragea, fost președinte al ecologiștilor gorjeni, fost membru USR pentru o singură zi și ulterior trecut prin AUR, a fost numit de ministrul Economiei Irineu Darău în fruntea fabricii de armament UM Sadu. Caragea a fost în cariera din MAI comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj.

Contactat de G4Media referitor la numire, Caragea a spus că n-a fost informat oficial, dar că „a înțeles” că ordinul a sosit la uzină. Fostul comandant a admis că îl cunoaște pe Radu Miruță de mic copil, dar neagă vreo intervenție a acestuia pentru numirea sa în funcție. Până de curând, Miruță a fost șef la Economie, de unde a și venit numirea lui Salvador.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a declarat acesta.

PSD: Prietenul de familie al lui Miruță

Partidul Social Democrat face referire la declarația lui Caragea, care recunoaște că se cunoaște cu tatăl ministrului.

„Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor și a traseiștilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură „competență” pentru poziția respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruță.”

„Eu nu știu toate caracteristicile acestui om, dar din punctul meu de vedere, un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiți cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo…strict judecând din punctul ăsta de vedere, nu cred că este de ajutor celor care sunt cu ochii spre a fura în continuare din fabrica aceea.

Omul respectiv a fost de două ori premiat în interiorul Ministerului de Interne ca fiind Polițistul Anului. Mă gândesc că la Ministerul de Interne, unde e concurență între toți polițiștii, nu se dau premiile astea decât dacă se găsesc niște caracteristici în spate”, a explicat Radu Miruță.

PSD a scos lista cu sinecuriști USR

PSD a transmis o listă cu „numirile scandaloase” făcute de USR în instituții și funcții importante:

⁠„ ⁠ Cofetarul numit în funcția de prefect al Capitalei

⁠ ⁠ Managera de păcănele numită în funcția prefect al județului Botoșani

⁠ ⁠ Vânzătorul de jucării sexuale ajuns în consiliul de administrație al unei companii din subordinea ministrului Miruță

⁠ Fosta secretară a primarului USR din Bacău, pusă în funcția de prefect al județului

⁠ Jucătorul profesionist de poker și fostul coleg de clasă al ministrului Miruță, numit secretar de stat la Ministerul Economiei

⁠ ⁠ Cumnata fostului președinte USR Cătălin Drulă, numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.”

„Dincolo de demagogia și limbajul dublu al liderilor Uniunii Salvador România, numirea unui fost șef de centru chinologic la conducerea unei companii producătoare de muniție NATO, cu rol strategic în apărarea României și a Flancului Estic, reflectă o abordare iresponsabilă din partea miniștrilor USR de la Apărare și Economie. În ultimă instanță, astfel de derapaje grave ajung să constituie o vulnerabilitate la adresa securității naționale”, a mai adăugat PSD.

„Nu vom vota pensionara specială propusă de Uniunea Salvador România”

Social-democrații au anunțat că nu o vor vota pe Roxana Rizoiu pentru a deveni Avocata Poporului.

„În acest context, PSD precizează că va vota împotriva pensionarei speciale propusă de Uniunea Salvador România pentru funcția de Avocat al Poporului.”

Propunerea USR pentru Avocatul Poporului a terminat dreptul la București în 1997. Ea a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

A fost în două rânduri Agent Guvernamental al României la CEDO, mai întâi în cadrul Ministerului Justiției (2000-2002), iar mai apoi al MAE (2004-2005).

„Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM”, mai explică USR.

Din 2023, Rizoiu activează în privat, fiind director într-o societate de avocatură.

Ce face Avocatul Poporului

Avocatul Poporului este responsabil de soluționarea plângerilor făcute de cetățeni împotriva unor instituții guvernamentale.

„Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului: