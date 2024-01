(VIDEO) Putin, baie în apă înghețată la 71 de ani

Preşedintele rus Vladimir Putin, în vârstă de 71 de ani, s-a scufundat vineri într-un bazin cu apă rece ca gheaţa pentru a sărbători Botezul lui Iisus Hristos, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE.

„Da, o face în mod tradiţional de Bobotează”, sărbătorită de ruşii ortodocşi de rit vechi la 19 ianuarie, a afirmat Peskov în conferinţa sa zilnică de presă.

Este o ceremonie pe care Putin nu a ratat-o niciodată, cu o singură excepţie, în 2022, când liderul rus nu s-a scufundat în apa îngheţată, din „motive epidemiologice”, potrivit purtătorului de cuvânt.

Cu toate acestea, în 2021, când pandemia de coronavirus facea încă ravagii, Kremlinul a publicat un video cu ceremonia în timpul căreia Putin a plonjat de trei ori într-un bazin în formă de cruce, făcându-şi semnul crucii înainte de fiecare scufundare, în conformitate cu tradiţia ortodoxă, notează EFE.

Ceremoniile de scufundare de Bobotează s-au desfăşurat în mod normal în întreaga ţară, cu excepţia oraşului din sud Belgorod, situat la graniţa cu Ucraina, care a devenit o ţintă constantă a atacurilor ucrainene.

La fel ca în alte dăţi, clericii ortodocşi au binecuvântat mii de bazine, iazuri, râuri şi chiar copci în mare cu cruciuliţe de argint la primele ore ale dimineţii, pentru ca ruşii să-şi poată îndeplini obiceiul sacru de Bobotează.

În locuri special amenajate, credincioşii trebuie să coboare pe o scară de lemn pentru a nu aluneca şi să se scufunde de trei ori în apă, în timp ce îşi fac semnul crucii, cerându-i lui Dumnezeu să le ispăşească păcatele şi rugându-se pentru sufletele lor şi ale celor dragi.

În afară de credincioşii ortodocşi, la scufundări participă de obicei şi iubitorii de senzaţii tari şi aşa-numiţii ‘morjî’ (‘morse’), grupuri de entuziaşti ai înotului de iarnă în aer liber care cred cu tărie că o astfel de activitate extremă ameliorează şi previne răcelile, bolile de inimă, atacurile de cord şi accidentele vasculare cerebrale.

